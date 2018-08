Mænd bliver kun mere og mere attraktive med alderen - lige indtil de runder 50 år.

Årene som sølvræv er endda de bedste i mænds liv. Det viser et nyt amerikansk studie, som bygger på analyser af tusindvis af interaktioner på et stort dating-site. Studiet er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Science Advances, skriver The Times.

Videnskabsfolkene bag studiet forsøgte at rangere menneskers tiltrækning med samme algoritme som Google bruger til at bedømme hjemmesider, hvor det er altafgørende hvor mange andre sider, der linker til dem og hvor fremtrædende, disse sider selv er.

Den 50-årige skuespiller Daniel Craig har peaket - og er i øvrigt også optaget.

På samme måde blev dating-brugerne vurderet på hvor mange beskeder, de fik, og hvor populære, de potentielle bejlere var. Det viste sig, at der ikke kun var stor forskel på kønnene, men også internt mellem mænd og kvinder var der stor forskel på populariteten. Den mest populære kvinde var en 30-årig fra New York, der gennemsnitligt fik en besked hver halve time døgnet rundt.

Mens kvinderne tiltrak flest, da de var 18 år gamle, forholdt det sig anderledes med mændene, der var mest attraktive, når de var 50. Mens mændenes tiltrækningskraft stiger i takt med deres uddannelse, spiller uddannelsesniveauet ikke nogen rolle for kvindernes evne til at tiltrække mænd.

Casper Christensen fylder 50 senere i august - og ville altså, ifølge forskerne, peake på dating-markedet. Hvis han altså ikke var optaget.

Lektor i sociologi ved University of Michigan, Elizabeth Bruch, fortæller til The Times, at online dating har været en udfordring for forskerne.

»Vi har så mange teorier om, hvordan dating fungerer, som ikke er blevet videnskabeligt efterprøvet,« siger hun.



Studiet viser også, at når mændene skrev til kvinder, der var mere attraktive end dem selv, fik de kun svar i 20 procent af tilfældene. Gennemsnitligt kontaktede mændene stadig potentielle partnere, der var 25 procent mere attraktive end dem selv.

»Det er en del af normen at skrive til nogen, der er mere attraktive end sig selv,« siger Elizabeth Bruch.