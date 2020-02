At fodbold ikke bare er for sjov, er der sikkert flere, der vil være enige i.

Nu peger et studie påundersøgelse, at der er noget om snakken, for hovedstød har faktisk en målbar, negativ effekt på spillernes tænkeevne i op til et døgn. Det skriver Gizmodo.com ifølge Videnskab.dk.

I et nyt studie undersøgte forskere fra Indiana University Bloomington, USA, 78 raske college-fodboldspillere med mindst 5 års spilleerfaring.

Deltagerne skulle spille mod en maskine, som spyttede 10 bolde ud med omtrent 40 kilometer i timen.

Halvdelen blev bedt om at lave hovedstød mod boldene

Den anden halvdel nøjedes med at sparke til dem

Bagefter blev samtlige spillere bedt om at deltage i to tests, der kan fange små, synsmæssige problemer hos deltageren, som, forskerne mener, er forbundet til hjernens funktionsevne.

I den ene test skulle deltagerne hurtigt læse etcifrede tal højt fra mange kort på én gang.

I den anden lod forskerne et objekt komme nærmere fodboldspillernes ansigt og målte så, hvor lang afstanden var fra genstanden til ansigtet, inden fodboldspilleren så dobbelt.

Gruppen af fodboldspillere, der havde lavet hovedstød med bolden, klarede sig gennemsnitligt dårligere i begge tests.

Dette gjorde sig gældende lige efter boldspillet, to timer senere og en hel dag senere.

Ifølge forskerne kan studiet dog ikke vise, om hovedstødene har nogen negativ effekt på hjernen over tid.

Artiklen er bragt i samarbejde med Videnskab.dk.