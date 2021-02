Hvor stor er risikoen egentlig for at blive smittet med coronavirus ved frisøren eller tandlægen?

Det har et japansk forskningsteam sat sig for at undersøge ved hjælp af en e-cigaret og laserlys. Det skriver Daily Mail.

I en frisørsalon har forskere fra Aoyama Gakuin University i Tokyo undersøgt risikoen ved et realistisk scenario, som alle formentlig kender – nemlig når frisøren læner sig ind over kunden, mens de taler i en lind strøm. Et tilsvarende scenarie kan også udspille sig i tandlægestolen eller i skønhedssalonen.

Forskerne har brugt en e-gigaret til eksperimentet, fordi luften fra dén består af dråber på samme størrelse som coronavirus, og fordi de ved hjælp af laserlys har kunnet følge den udåndede cigaretluft.

Studiet er offentliggjort tirsdag i tidsskriftet Physics of Fluids, og eksperimentet bygger på flere forsøg, både med maske, uden maske, med visir, siddende, stående, med ansigtet ned ad eller op ad.

En falsk frisør blev bedt om gentagne gange at sige ordet for en japansk hilsen – onegaishimasu – efter at have taget et sug af e-cigaretten. Herefter kunne forskerne følge talestrømmen på video.

Når frisøren ikke bag ansigtsmaske, faldt spytdråberne måske knapt så overraskende ned på kunden.

Når frisøren bar ansigtsmaske i siddende eller stående position, havde dråberne tendens til at sætte sig på frisørens krop og flyde op ad.

Men – og nu kommer forsøgets mest overraskende resultat – da frisøren iført maske lænede sig ind over kunden, mens hun gentog det japanske ord, så faldt dråberne ned på kunden.

Dermed underbygger det japanske studie tidligere teorier om, at tale kan udgøre en infektionsrisiko i de situationer, hvor personalet har brug for at læne sig ind over kunden.

Bruger man visir, så indkapsles dråberne fra talestrømmen dog. Forskerne anbefaler derfor, at man både bruger ansigtsmaske og visir.