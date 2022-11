Lyt til artiklen

Auktionshuset Christie's er blevet tvunget til at trække auktionen af skelettet af en Tyrannosaurus rex tilbage.

Det kommer, kun dage før det skulle under hammeren til en pris på omkring 20 millioner britiske pund (172 millioner kroner).

Det skete, efter at en kendt palæontolog har sået tvivl om ægtheden af alle delene. De ligner påfaldende en anden dinosaur. Det skriver den britiske avis The Guardian.

Christie's sagde i mandags, at det 1.400 kg tunge skelet, der har fået kælenavnet Shen, er blevet trukket tilbage fra auktionen i Hongkong den 30. november. Det skulle ellers være stjernetilbuddet på den auktion.

Besøgende går rundt om det 1,4 tons tunge skelet af en T rex ved navn Shen. Foto: Travis Teo Vis mere Besøgende går rundt om det 1,4 tons tunge skelet af en T rex ved navn Shen. Foto: Travis Teo

»Efter at have konsulteret sælgeren af Tyrannosaurus rex, der skulle være blevet solgt på auktionen den 30. november i Hongkong, har Christie's besluttet at trække salget tilbage. Sælgeren har i stedet tilbud at låne T rex til et museum.« Så kortfattet var beskeden fra Christie's i London.

De nægter simpelthen at forklare, hvorfor det er trukket tilbage.

Det kommer dog, efter at Pete Larson, der er palæontolog og præsident for Black Hills Institute of Geological Research i den amerikanske delstat South Dakota, udtrykte undren over, at Shens skelet mindede bemærkelsesværdigt om Stan.

Han var et andet T rex-skelet, der blev bortauktioneret for en rekordsum på 31,8 millioner amerikanske dollar (230 millioner kroner) i 2020.

Det så ifølge Larson ud, som om den ukendte ejer af Shen havde sat nogle afstøbninger af Stans skelet på Shens.

»De bruger Stan til at sælge en dinosaur, som ikke er Stan,« fortæller Larson til avisen The New York Times.

Afstøbninger af Stans ben sælges som malede kopier i polyuretan for 120.000 dollar (869.000 kroner) hver af Black Hills Institute.

Han er udgravet i delstaten Montana i USA. Shen er 4,6 meter høj og 12 meter lang. Han menes at være en voksen han, som levede for omkring 67 millioner år siden.