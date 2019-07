Om du løber med armene bøjet, eller du lader dem hænge, betyder intet for mængden af energi, du bruger, viser nyt, mindre studie.

Bruger man mest energi, når man bøjer armene ved løb, eller man lader dem hænge ned langs siden?

Det har en ph.d.-studerende i evolutionær biologi ved Harvard University spurgt sig selv om, og nu har han udgivet et studie om det, skriver Videnskab.dk

Andrew Yegian, der er manden bag studiet, har undersøgt otte studerende, som han fik til at gå og løbe på et løbebånd med armene langs kroppen og med armene bøjet.

I The Guardian beskrives det, at deltagerne havde iltmasker, så deres iltforbrug kunne måles, og trackere på skuldre, albuer og håndled, så deres bevægelser kunne måles.

Når deltagerne gik, viste det sig - ikke så overraskende - at de brugte mindre ilt og dermed mindre energi, når de gik med armene langs siden end med armene bøjet.

I gennemsnit brugte de 11 procent mere energi, når de havde armene hævet, end når de lod dem hvile langs kroppen.

Siden blev deltagerne bedt om at løbe på de to forskellige måder. Her havde Andrew Yegian forventet, at den mest naturlige løbepositur med armene bøjet også ville være den mest energimæssigt optimale.

Men her blev Andrew Yegian overrasket. Det viste sig nemlig, at deltagerne brugte lige meget energi, når de løb med armene hævet og bøjet, som når de løb med dem langs kroppen.

»At bøje armene reducerer energien, man bruger i skuldrene, men forøger energien, man bruger i albuen,« forklarer Andrew Yegian ifølge The Guardian, som har omtalt studiet.

Andrew Yegian ved endnu ikke, hvorfor vi bøjer armene i løb, når det kan være lige så energimæssigt optimalt at have dem langs kroppen, men han er overbevist om, at der må være en fordel.

Det kunne for eksempel være for at stabilisere éns hoved, når man løber, forklarer han. Tidligere studier har også peget på, at det kan have noget at gøre med balancen.

Andrew Yegian undersøgte også kun én løbehastighed, så det kan også være, at de bøjede arme kommer til sin ret, når man løber hurtigere. Nu vil han undersøge det nærmere.

Christopher Arellano, professor i biomekanik ved University of Houston, fortæller til The Guardian, at mennesker generelt er kloge, når det handler om at bruge vores energi fornuftigt, så det giver mest mening, at de bøjede arme giver en fordel i løb.

Spørgsmålet er så bare hvilken fordel, siger Christopher Arellano, der ikke har været involveret i studiet.

Studiet er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Journal of Experimental Biology.

Andre artikler på Videnskab.dk