Måske er du en af dem, der har skippet cigaretterne til fordel for deres fætter i den runde dåse - nemlig snus.

Ellers kender du nok en, der har, for antallet af snusbrugere i Danmark er stigende - særligt blandt unge. Det skriver Videnskab.dk.

Også mange sportsudøvere vælger snus frem for cigaretter for at undgå cigaretrøg i lungerne, der som bekendt har konsekvenser for konditionen.

Men påvirker det slet ikke din kondition at bruge snus?

Det kan siges ganske kort; nej, snus skader ikke din kondition.

Det er altså ikke din kondi, du skal være bekymret for, hvis du snuser.

Det skyldes, at det er den skadelige røg fra cigaretter, som du får ned i lungerne, når du ryger, der påvirker konditionen på både kort og lang sigt.

Når du tænder en cigaret, dannes stoffet kulilte. Kulilten går ind i blodet og tager noget af iltens plads, så der transporteres mindre ilt rundt i din krop. Og det påvirker faktisk konditionen, i flere timer efter du har røget.

På længere sigt skader røgen lungerne, som kan udvikle forskellige sygdomme og dermed blive dårligere til at optage ilt.

Men snus er røgfri, og det er altså derfor, det ikke går ud over din kondition, hvis du bruger snus i stedet for at ryge cigaretter.

Selvom de små nikotinpakker ikke skader din kondition og træning, går det ud over din sundhed på flere andre måder, hvis du bruger snus.

Når man lægger snus ind i munden, kan det få tandkødet til at trække sig tilbage. Det blotter tandrødderne og kan på sigt give løse tænder.

Og så er snus vanedannende. Snus indeholder store mængder nikotin, der får din hjerne til at frigive signalstoffet dopamin, et stof, som påvirker områder i hjernen, der giver en tilfredshedsfølelse.

Selvom det kan føles rart i en kort periode, vil din krop hurtigt begynde at hungre efter nikotin igen. Og så kan du opleve abstinenser som rastløshed, nedtrykthed og koncentrationsbesvær.

Snus, som vi kender det, er stadig et forholdsvist nyt fænomen. Det er derfor begrænset, hvor meget de sundhedsmæssige konsekvenser af at bruge snus er blevet undersøgt.

Men vi ved, at snus ligesom cigaretter indeholder kræftfremkaldende stoffer. Og nogle studier har vist en statistisk sammenhæng mellem snus og kræft i spiserøret og bugspytkirtlen.

Der er indtil videre kun tale om en statistisk sammenhæng, og man kan derfor ikke sige med sikkerhed, at snus kan føre til kræft.

