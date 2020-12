Sidst på eftermiddagen kan du opleve noget så sjældent, at det ikke er set mage siden 1226 – eller for næsten 800 år siden.

For at opleve det sjældne fænomen, skal du kigge op mod nattehimlen.

Nærmere bestemt i sydvestlig retning – og helst i tidsrummet 16.30 til 18, hvor fænomenet vil være tydeligst. Det skriver Videnskab.dk.

Og hvad er det så, du kan se?

På fagsprog hedder det en konjunktion. Kort fortalt sker en konjunktion, når det ser ud som om to planeter smelter sammen på himlen, fordi de to himmellegemer passerer tæt forbi hinanden set fra Jorden. Det vil opleves som en særligt lysende prik på himlen.

Det sker med jævne mellemrum – men dagens konjunktion mellem de to gigantiske planeter Saturn og Jupiter er helt unik.

»Konjunktion mellem disse to planeter er ret sjælden, og sker kun hvert 20. år eller deromkring,« siger astronom Patrick Hartigan fra Rice University, til ScienceAlert.

»Men denne konjunktion er særligt sjælden, på grund af hvor tæt på hinanden planeterne vil se ud til at være. Du skal rejse hele vejen tilbage til daggryet 4. marts 1226, før at disse to himmelobjekter var i tættere konjunktion på nattehimlen,« fortsætter han.

Det kan ses over hele Jorden, at Jupiter og Saturn 'smelter sammen' på himlen, men fænomenet vil være tydeligst omkring ækvator.

Som nævnt ovenfor er den bedste mulighed for at se det sjældne fænomen her i Danmark mellem klokken 16.30 og 18. Herefter forsvinder de to planeter ud af syne.

Ifølge Videnskab.dk skal du væbne dig med tålmodighed – og tilhøre den yngre generation – hvis du misser muligheden i dag.

Næste gang de to planeter smelter sammen på nattehimlen er i marts 2080.