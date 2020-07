Siden 2011 har en gruppe forskere studeret en patient, som kaldes RFS.

Han kan ikke se tallene mellem to og ni, men ser i stedet spaghetti-lignende former.

Det skriver Gizmodo ifølge Videnskab.dk.

Patienten RFS blev i 2011 diagnosticeret med den sjældne hjernesygdom Corticobasal Degeneration. Den medfører sensoriske problemer (problemer, der har med følesansen at gøre), såsom muskelspasmer og mindsket bevægelighed, som forværres over tid, skriver Gizmodo.

Det er dog særligt for RFS, at han ser kruseduller i stedet for tallene mellem to og ni, og forskere har aldrig før set samme problem hos andre patienter.

RFS rapporterede desuden, at hver gang han kiggede væk og tilbage på tallene igen, så havde krusedullerne ændret form. Det var altså også umuligt for ham at identificere tallene udfra krusedullerne.

Patienten lod sig følge af en gruppe forskere fra Johns Hopkins University med mandens egen neuropsykolog i spidsen. De fulgte RFS i otte år.

Michael McCloskey, som er kongitiv forsker og medforfatter til studiet, fortæller, at patienten er ingeniør og derfor er rigtig god til tal.

»Han kan stadig finde ud af matematik og ved stadig, hvad tal er og forstår dem,« siger han til Gizmodo.

McCloskey påpeger desuden, at det er mystisk, fordi RFS godt kan genkende og adskille andre symboler, som til forveksling ligner tallene mellem to og ni.

Han har heller ikke problemer med at genkende tallene nul og et.

Forskerne lavede blandt andet forsøg med RFS, hvor de viste ham tal og derefter indsatte billeder og ord, som han havde set før, i tallene.

De kiggede samtidig på hans hjerneaktivitet og fandt, at dele af hjernen lyste op, når han så på tallene med billeder eller ord i – også selvom han selv ikke vidste, at billederne eller ordene var der. Han kunne kun se kruseduller.

»Den slags bearbejdning skulle man tro, man blev nødt til at være bevidst om. Men det her viser, at meget kompleks, sofistikeret bearbejdning – kognition på højt niveau – her tydeligvis sker helt uden bevidsthed,« fortæller medforfatter til studiet David Rothlein til Gizmodo.

RFS giver ifølge Gizmodo forskerne viden om, at hjernen måske kan genkende komplekse begreber såsom tal, før de dukker op i vores bevidsthed. Forskernes indsigt på baggrund af RFS indikerer med andre ord, at hjernen kan bearbejde information mere ubevidst, end man troede.

Studiet af RFS er netop udgivet i det videnskabelige tidsskrift Proceedings of the National Academies of Science (PNAS).

