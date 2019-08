Man glemmer nemt at slukke bluetoothen på sin mobil, når man ikke længere skal bruger sit trådløse headset, sin højttaler eller noget helt tredje.

Men det er en meget dum idé.

Du åbner nemlig op for, at din bluetooth-enhed kan blive hacket og eksempelvis tømt for personlige oplysninger.

Sådan lyder advarslen i forbindelse med en af verdens største hackerkonferencer DEFCON, skriver flere amerikanske medier herunder Fox News.

»Folk kan spore dig med dine bluetooth-enheder. Og mens telefoner og computer er temmelig sikre i forhold til truslen, så virker de andre bluetooth-enheder til at være åbne huller, der bare venter på at blive hacket,« fremgår det af et skriv forud for DEFCON.

Det nævnes, at eksempelvis høretelefoner og sportsure er blandt de enheder, der er særligt åbne over for angreb.

Derfor anbefales det, at man slukker sin bluetooth, når man ikke bruger den.

»Hver eneste gang jeg hører anbefalingen om at slukke sin bluetooth, føles det lidt frustrerende, for der burde være en bedre løsning. Men realistisk og uheldigvis er det i mange tilfælde den bedste løsning,« udtaler Jake Kouns, der er sikkerhedschef i Risk Based Security, til Fox News.