45 år er et skæringspunkt for mange.

Det er nemlig biologisk indkodet i os, at uanset hvad dåbsattesten siger, så føler de fleste sig ikke ældre end 45 år mentalt. Det viser en undersøgelse med 2.500 deltagere fra Oslo og Akershus Universitet - og det kan blandt andet skuespiller Bodil Jørgensen nikke genkendende til.

»Selvom jeg er ved at være oppe i årene, kan jeg ikke rigtig mærke det endnu. Jeg føler mig stadig ung af sind. Men det føles dog som om, tiden går hurtigere og hurtigere. Det sagde de gamle også altid: ”Hvor bliver I store”. Og det hører jeg nu mig selv sige. ”Hold kæft hvor bliver de store”,« sagde den 57-årige skuespiller til B.T. i april.

Men hvordan kan det så være, at vi ikke føler os ældre end 45 år?

58-årige skuespiller Bodil Jørgensen føler sig ikke gammel. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere 58-årige skuespiller Bodil Jørgensen føler sig ikke gammel. Foto: Mads Claus Rasmussen

Ifølge forsker i alderens biologi fra Aarhus Universitet, Suresh Rattan, skyldes det ganske enkelt, at vi rent biologisk ikke er skabt til at blive ældre, fortæller han til sn.dk.

»Set ud fra et biologisk synspunkt, behøver vi ikke at blive ældre end de 45 år. At blive gammel er et privilegium opnået ved menneskelig succes inden for teknologi, medicin og andre sociale værdier,« siger forskeren.

Årsagen til, at vi kan føle os unge i sindet, hænger sammen med, at kroppen nu er friskere og sundere end tidligere, hvor mennesket i langt højere grad blev nedslidt.

Også komponist og pianist Bent Fabricius Bjerre på 93 år begyndte ikke at føle sig gammel, før han blev over 90.

Komponist Ben Fabricius Bjerre begyndte at føle sig gammel i kroppen, da han rundede 90 år. Foto: YANN COATSALIOU Vis mere Komponist Ben Fabricius Bjerre begyndte at føle sig gammel i kroppen, da han rundede 90 år. Foto: YANN COATSALIOU

»Jeg følte mig ikke gammel, da jeg rundede 80 år. Men efter de 90 begyndte jeg at være opmærksom på, at fysikken haltede bagefter,« fortalte han til B.T. i marts.

Han understregede dog, at alderdommen kun kan mærkes på legemet og ikke i sindet.

»Jeg begyndte at blive forsigtig med, hvad jeg foretog mig med den tanke i baghovedet, at en langvarig helbredelse efter et fald eller sygdomsforløb kunne tappe mig for energi. Men udover det, føler jeg mig ikke gammel. Jeg taler på lige fod med alle andre og skænker ikke deres kronologiske alder en tanke,« sagde han.

Ifølge en undersøgelse, YouGov lavede for B.T. i marts, mente danskerne, at man er gammel, når man har rundet 80 år.