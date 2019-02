Bevægelsen fra den meget kendte Pinna-Belstaff-illusion her opfattes forsinket sammenlignet med ’rigtige’ bevægelser.

Se på illusionen foroven.

Bevæger du ansigtet skiftevis tættere på og længere væk, vil ringene rotere, udvide sig og trække sig sammen. Det er altsammen meget mystisk.

Men nu har et hold af forskere forsøgt at kaste lys over, hvad der rent faktisk sker i hjernen på mennesker og aber, når de ser på illusionen her, skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Noget kunne tyde på, at illusionen, der er kendt som Pinna-Belstaff-illusionen, faktisk skaber en lille forsinkelse i hjernen.

Det peger forskerne på efter at have undersøgt hjernen på ni mennesker og to makakaber, der så på illusionen.

Forskerne fandt ud af, at den illusoriske bevægelse påvirkede de dele af hjernen, som også stimuleres af bevægelser ‘i den virkelige verden’.

Det tyder altså på, at hjernen opfatter den optiske illusionen som en bevægelse, på samme måde som når en fugl eller et træ bevæger sig - sådan da.

Det interessante er nemlig, at det tog neuronerne omkring 15 millisekunder længere tid at behandle bevægelsen fra den optiske illusion, end det gør den at behandle ‘rigtig’ bevægelse.

Forskerne er ikke sikre på, hvorfor forsinkelsen i hjernen sker, men det tyder på, at hjernen et eller andet sted fornemmer, at noget er lidt besynderligt.

Forskerne vil nu lave yderligere forsøg for at undersøge, hvordan det kan være.

Studiet er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Journal of Neuroscience.