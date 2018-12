Arkæologer fra Museet på Sønderskov havde kun lige nået at forlade den mark, hvor de - i al hemmelighed - har brugt 10 uger på at udgrave et tempel fra jernalderen, da det blev offentliggjort, at deres fund er årets største.

Egentlig rangeres fundene ikke på listen over årets 10 største arkæologiske fund, som slots- og kulturstyrelsen står bag.

Det skyldes, at »de alle er vigtige for forståelsen af vores fælles kulturarv«, skriver styrelsen ifølge Videnskab.dk

Alligevel har jernaldertemplet ved Fæsted med al tydelighed fået lov at toppe listen i år.

Arkæologerne har ikke bare fundet resterne af det, der ser ud til at have været en kultisk bygning fra cirka år 150-450. De har også fundet op mod 50 lansespidser og spyd, to bukkede sværd med guldfragementer og bronzegenstande, blandt andet beslag fra vogne.

Måden, hvorpå alle disse ting var placeret både inden for og uden for bygningen, giver arkæologerne grund til at tro, at her engang har foregået rituelle handlinger, blandt andet ofringer af våben og guld.

»Det, vi kan se, er, at man har haft en uhyggelig glæde ved at ødelægge de værdifulde genstande. Det er sket som led i nogle kultiske ritualer, vi overhovedet ikke forstår mere,« siger museumsinspektør Lars Grundvad fra Museet på Sønderskov til Politiken.

»Vi begynder nu at forstå, hvornår og hvordan det er sket, og nu skal vi til at forstå hensigten. Hvad man har tænkt, når man har destrueret sine ting«.

De øvrige ni (og urangerede) fund på listen er: