Der er store regionale forskelle på, hvordan danskerne spiser, og hvor meget de drikker.

Det viser undersøgelsen 'Danskernes Sundhed', skriver Statens Institut for Folkesundhed i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Nordjyderne spiser for eksempel mest af de usunde fødevarer, mens indbyggere i hovedstadsområdet drikker mest alkohol.

I undersøgelsen kan man også læse, at næsten hver femte nordjyde har et usundt kostmønster, forstået som kost med et lavt indtag af grøntsager, frugt og fisk og et højt indtag af mættet fedt.

I Region Hovedstaden lyder tallet på lidt over 12 procent.

Til gengæld overskrider 8,4 procent af indbyggerne i Region Hovedstaden Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for indtagelse af alkohol, nemlig maksimum 21 genstande om ugen for mænd og 14 genstande for kvinder.

Det samme gælder kun for 5,5 procent af nordjyderne.

»Vi ved, at akademikere og folk med lange uddannelser drikker mere alkohol end folk med mellemlange og korte uddannelser. Folk med lange uddannelser spiser til gengæld sundere. Og da der er flere akademikere i hovedstadsområdet end i Nordjylland, kan det være med til at forklare forskellen,« siger Anne Illemann Christensen, forskningschef ved Statens Institut for Folkesundhed i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Undersøgelsen giver dog intet sikkert bud på, hvorfor der er disse regionale forskelle.

Kortet viser andelen, der overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for alkoholindtagelse i procent. Den mørkegrønne farve indikerer områder, hvor flest indbyggere overskrider grænsen. Den klare gule er der, hvor færrest drikker for meget. Foto: Statens Institut for Folkesundhed Vis mere Kortet viser andelen, der overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for alkoholindtagelse i procent. Den mørkegrønne farve indikerer områder, hvor flest indbyggere overskrider grænsen. Den klare gule er der, hvor færrest drikker for meget. Foto: Statens Institut for Folkesundhed

