Der er en risiko for, at vi i disse dage kun har set toppen af isbjerget, når det kommer til spredningen af coronavirus.

Følger virussen og dens følgesygdom covid-19 tidligere pandemier, kan noget tyde på, at der i efteråret kan komme en endnu større udvikling af coronavirus.

Berlingske har lavet en længere artikel omkring ‘den anden bølge’, som man i øjeblikket ser på med stor frygt, hvor avisen dykker ned i, hvorfor det kan gå hen at blive endnu værre, end vi ser nu.

Kigger man på tidligere pandemier som eksempelvis Den spanske syge, der hærgede i 1918-1920, kom der en anden bølge efter, at den virus havde slået ind før sommeren 1918, og her døde næsten fem gange så mange mennesker, som da virussen havde haft sit første udbrud.

Hvorfor er det så tilfældet, at anden bølge kan blive voldsommere end den første?

Den nye coronavirus stammer formentlig fra en type af flagermus, som en person i Kina er blevet smittet med.

Dermed har virussen fået sig et nyt værtsdyr, som den skal lære at kende og leve i harmoni med.

Virussen er nemlig ikke selv interesseret i at dræbe sit værtsdyr, da det vil dræbe virussen selv.

Forskere vurderer derfor, at virussen i øjeblikket muterer inde i mennesker for at finde en balance, hvor den kan leve inde i mennesker uden at slå dem ihjel.

I den forbindelse har forskere på Island opdaget, at virussen er splittet i to forskellige stammer, hvoraf den ene er totalt ukendt og formentlig yderst smitsom, skriver RÚV.

Så mens virussen arbejder på at finde et stabil leje for at kunne leve i mennesker, kan man allerede nu have set tegn på, at den er ved at udvikle sig til at blive mere smitsom og farlig.

Vi har tidligere hørt forskere gætte på, at coronavirussen vil peake i løbet af august, og over sommeren kan høj varme, luftfugtighed og diverse tiltag i forhold til, hvordan vi er sammen som mennesker, være med til at nedtone spredningen af coronavirus.

Det vil gøre, at mange mennesker ikke vil være immune over for sygdommen, når vi kommer over på den anden side af sommeren.

Skrækscenariet er derfor, at coronavirussen kan få et voldsommere udbrud til efteråret.

Scenariet med en anden bølge af coronavirus er noget, man blandt andet har forberedt sig på i USA.

Her har militærets forskningschef for smitsomme sygdomme, Nelson Michael, udtalt ifølge CNN, at mange af tiltagene imod sygdommen i øjeblikket laves for at forberede sig på den anden bølge.

I øjeblikket skal det dog siges, at man endnu ikke er sikker på, hvordan coronavirussen præcist kommer til at udvikle sig, så en anden bølge er på ingen måde en sikkerhed.

Yaneer Bar-Yam, der er fysikprofessor, systemforsker og ekspert i modelleringer af epidemier og pandemier, siger derudover til Berlingske, at man nu står meget bedre rustet til en anden bølge, end man har gjort tidligere.

Ifølge Dansk Sygeplejehistorisk Museum mistede mellem 20 millioner og 40 millioner mennesker livet som følge af Den spanske syge i 1918-1920. Visse kilder har senere hen noteret, at mere end 50 millioner mennesker mistede livet.

I Danmark estimeres det, at 15-18.000 mistede livet til Den spanske syge.