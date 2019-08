Overvægt er forbundet med din livsstil, men nogle mennesker kan også være genetisk prædisponerede for at blive fede.

Og nu er der muligvis godt nyt for dem, hvis fedme fulgte med i generne, skriver Medical Xpress ifølge Videnskab.dk.

Et hold forskere fra National Taiwan University er i et nyt studie kommet frem til en række træningsøvelser, som kan være ekstra gavnlige for folk, hvis overvægt er genetisk betinget.

Løbeture topper listen som den bedste form for motion for denne gruppe mennesker, konkluderer forskerne.

Derudover er disse træningsformer ifølge forskerne også effektive for folk, der er prædisponerede for at blive overvægtige:

Lange yoga-sessioner

Gåture

Power walking

Standarddans

Bjergbestigning

Cykling, strækøvelser og svømning havde derimod ikke nogen særligt hårdtslående effekt i forhold til den genetisk nedarvede overvægt, ifølge det nye studie.

Studiet blev foretaget ved at undersøge 18.424 voksne mennesker mellem 30 og 70 år. Forskerne sammenlignede forsøgspersonernes genetik med deres selvrapporterede træningsrutiner og vurderede baseret på dette, hvilke rutiner der gav det bedste afkast.

Studiet vurderer, at man gennem træning har gode muligheder for at undgå overvægt, også selvom man bliver modarbejdet af sin genetik.

