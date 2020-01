Hvis du ligesom mange andre vågnede op 1. januar med et nytårsforsæt om at smide de ekstra vinterkilo, så har du sikkert også ledt efter et svar på, hvordan du nemmest kan komme af med dem.

Hvad der er de allerbedste råd kigger vi nærmere på i denne udgave af Coach, som er en serie på Videnskab.dk's YouTube-kanal Tjek.

Tjek er Videnskab.dk's YouTube-kanal om sundhed og videnskab.

Men før vi går helt i slanke-mode, skal det lige understreges, at vi selvfølgelig ikke opfordrer alle til at tabe sig. Mange føler sig faktisk overvægtige uden reelt at være det - det kan du læse mere om i bunden af artiklen.

Hvordan taber man sig så? Svaret er faktisk ret simpelt:

Det gælder nemlig om at spise mindre, end du forbrænder.

Du taber dig, når kroppen er i kalorieunderskud, altså, når du spiser færre kalorier, end hvad din krop behøver, for at holde sig på den nuværende vægt.

Så snart du spiser mindre end dét, begynder kroppen nemlig at tære på sit eget energilager i form af blandt andet fedt.

Du kan i princippet godt løbe, cykle eller svømme dig til et kalorieunderskud, men der skal rigtig meget motion til.

Så i praksis vil mere motion sjældent være afgørende for, om du taber dig, hvis ikke du samtidig skærer ned på dit kalorieindtag.

Selvom motion ikke giver et stort vægttab i sig selv, er motion selvfølgelig vigtigt, og det giver dig faktisk også en bonus, mens du taber dig.

Typisk vil et vægttab nemlig sætte kroppens forbrænding ned. Men du kan faktisk holde kroppens forbrænding høj, selvom du taber dig, ved at dyrke motion.

I videoen foroven kan du også blive klogere på, hvordan man taber sig hurtigt, og om det overhovedet er klogt at tabe sig med lynets hast.

Informationerne i videoen bygger på solid faglig viden, som Tjek har fået fra forskere og fagfolk.

I denne video har Videnskab.dk snakket med:

Thomas Meinert Larsen, lektor, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Signe Sørensen Torekov, professor, Institut for Biomedicin, Københavns Universitet

