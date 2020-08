Hvor hurtigt går det, før cigaretterne skader, og kan man nå at gøre noget, hvis man stopper med at ryge i tide?

Det har Videnskab.dk undersøgt i den seneste udgave af Skønhedslaboratoriet, som er en serie på Videnskab.dk's YouTube-kanal, Tjek.

Rygning kan være så skadeligt for huden, at man har set eksempler på kiruger og tandlæger, som fraråder rygere at blive opereret.



Det skyldes, at cigaretter forringer hudens evne til at hele og gør den mindre modstandsdygtig overfor infektioner. Rygning gør det altså sværere for kroppen at hele ordentligt.

De negative følger af cigaretter stopper ikke her. For de får også kroppen til at nedbryde kollagen og elastin, som er vigtige bestanddele af vores hud.

Kollagen og elastin er med til at holde huden spændstig og fyldig, og når de fibre nedbrydes, giver det rynker.

Det er selvfølgelig de færreste af os, der går en rynkefri fremtid i møde, uanset om vi ryger eller ej, men rygning kickstarter altså hudens aldringsprocesser.

Som tommelfingerregel kan man forvente, at de synlige aldringstegn fra cigaretter viser sig efter 10 år hos faste rygere. Det påpeger professor i tobaksforebyggelse, Charlotta Pisinger, og læge og ph.d.-studerende Cæcilie Johansen i hvert fald.

Tommelfingerreglen er dog ikke så videnskabeligt funderet og skal altså først og fremmest ses som et pejlemærke.

Det skyldes, at det er rigtig svært at undersøge, præcis hvor lang tid der går og i hvilket omfang, rygning skader huden.

En af grundene til, at det er så svært at kortlægge, er, at der er en lang række faktorer i ens livsstil, som påvirker hudens aldring.

Solens UV-stråler kan blandt andet have stor negativ indvirkning på huden. Det har altså ret stor betydning for din hud, hvor god du er til at beskytte dig mod solen.

Det er derfor meget svært for forskerne at isolere, hvor mange af dine alderstegn, der kan ledes tilbage til cigaretterne.

Det er desuden svært at undersøge, hvor meget ældre rygere ser ud end ikke-rygere, fordi vi jo ældes forskelligt både på grund af vores livsstil og vores gener.

Selvom rygning har mange sundhedsmæssige slagsider, som kan være nedslående at høre om, er det faktisk muligt at mindske nogle af skaderne.

Hvis du stopper med at ryge, vil du for eksempel allerede efter et års tid opleve, at dine lunger har renset sig selv for rigtig mange af de giftige stoffer, som findes i cigaretter.

Risikoen for blodpropper vil også lige så stille dale igen, hvis du kvitter smøgerne.

Hvad det præcis betyder for din hud, at du stopper med at ryge, er der ikke nogen, der har undersøgt, men mange tidligere rygere rapporterer, at deres hud er blevet pænere, efter de er stoppet med at ryge.

