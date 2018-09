At løbe er både sundt og vanedannede. Men desværre tvinges alt for mange løbere til at lægge skoene på hylden på grund af skader som løberknæ og skinnebensbetændelse.

Men måske kan problemet forebygges ved hjælp af små og simple ændringer i din løbeteknik. Det skriver The Telegraph ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se en video af, hvordan forskere analyserer forsøgspersoners løbeteknik. https://videnskab.dk/krop-sundhed/studie-saadan-undgaar-du-loebeskader

En foroverbøjet ryg og løftede tæer blev hyppigt forbundet med skader. Men den hyppigste fejl pegede faktisk på bækkenet.

I det nye studie har forskere fra University of Salford’s Running Performance Clinic undersøgt 72 løbere med typiske skader som løberknæ, skinnebensbetændelse og Akillestendinopati.

Disse løbere blev herefter sammenlignet med 36 raske løbere.

Ved hjælp af infrarøde 3D-kameraer analyserede forskerne løbernes teknik.

På den måde har de fundet fælles ’biomekaniske mønstre’, der går igen hos skadede løbere:

Et sidelæns bækkenfald ser ud til at være den vigtigste kilde til skader. For hver grad bækkenet faldt mere end gennemsnittet steg sandsynligheden for, at løberen tilhørte gruppen af skadede, med 80 procent.

Andre mønstre var et udstrakt ben, en høj vinkel på foden, når den møder underlaget, og at læne sig for langt forover.

»Vi tror, at disse positioner øger belastningen gennem hele kroppen, og at det simpelthen er kædens svageste led, der kommer til skade først,« fortæller forsker og fysioterapeut Chris Bramah til The Telegraph:

»I klinikken har vi opdaget, at simple ændringer har en stor effekt for de løbere, vi har undersøgt.«

