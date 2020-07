Nu er det formodentlig lang tid siden, du har været til koncert, da coronakrisen har gjort det svært at se musikere optræde live.

Men du kender sikkert til oplevelsen af, at musikken får en helt ny dimension, når man ser den blive fremført.

Måske bliver det nemmere at adskille de enkelte trommeslag ved at se trommeslageren hamre på sit instrument eller iagttage guitaristen lade sine fingre glide henover strengene.

Det skyldes, at vi mennesker lettere diffentierer musikken ved at afkode kropsprog.



Det skriver Massachusetts Institute of Technology (MIT) i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Når vores ører ikke kan adskille lydene fra to instrumenter fra hinanden, hjælper vores øjne vores opfattelse ved at iagttage musikernes bevægelser.

Forskere fra MIT har nu lært kunstig intelligens at gøre det samme. De har udstyret den med en form for sanser, så den på samme måde som mennesker lytter ved også at se.

Konkret har forskerne lavet et computerprogram, der kan sammenkoble punkter på musikernes krop med den rytme, de spiller. Dermed kan den kunstige intelligens adskille lydene fra den enkelte musikant fra hele orkestret, skriver MIT.

Du kan høre det i en video på Videnskab.dk.

Forskerne har kopieret den måde, som mennesker lærer på - med alle sanserne.

»Fler-sanselig processering er forløberen til den kropslige intelligens og kunstig intelligens-systemer, der kan udføre mere komplicerede opgaver,« siger Antonio Torralba, professor og medforfatter på studiet, i pressemeddelelsen.

Den nye, kunstige intelligens vil kunne bruges til at adskille enkelte musikere i lydstudier, når man skal mixe lyd, eller måske som en støtte under online-møder, hvor kollegaer kan have en tendens til at tale i munden på hinanden, skriver MIT i pressemeddelelsen.

