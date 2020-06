Har du også haft lidt svært ved at få motioneret, mens landets fitnesscentre har været lukket ned? Og savner du alternativer til at få pulsen op uden at skulle bekymre dig om smittefare og hygiejne, når træningscenteret genåbner?

Bare rolig, du er ikke alene.

Det kan godt være en udfordring at finde alternativer til de maskiner og faciliteter, vi kender fra fitnesscentrene. Men det er unægteligt alligevel vigtigt, at vi bevæger os og ikke bliver inaktive.

Videnskab.dk forklarer, hvorfor du skal holde dig i gang og giver dig nogle sjove og alternative aktiviteter, som helt sikkert vil give dig sved på panden.

Det gør de i denne udgave af Coach, som er en serie på Videnskab.dk's YouTube-kanal Tjek.

Men hvor aktiv skal du så være, for at holde dagsformen oppe?

For at afgøre det kan du blandt andet skæve til din alder, for selvom det er forskelligt fra person til person, har Verdenssundhedsorganisationen, WHO, lavet nogle guidelines, som kan være gode at følge:

Er du mellem 5 og 17 år gammel, anbefaler WHO, at du er aktiv i minimum 1 time om dagen med moderat til høj aktivitet.

Er du voksen og under 65 år, bør du, ifølge WHO, enten være aktiv i minimum 150 minutter om ugen med moderat intensitet eller 75 minutter om ugen med høj intensitet.

Men hvad vil det så sige at være aktiv med moderat eller høj intensitet?

Det handler om, hvor højt din puls kommer op, og det kan man finde ud af på forskellige måder.

Har du ikke et pulsur, kan du bruge den tommefingerregel, at hvis du træner med moderat intensitet, så vil du være let forpustet, men du vil stadig kunne snakke.

Træner du derimod med høj intensitet, vil det føles hårdt, og du vil være meget forpustet. Du vil kun kunne ytre få ord mellem hvert åndedræt, som vil være dybt og hurtigt.

Informationerne i videoen bygger på solid faglig viden, som Tjek har fået fra forskere og fagfolk. I denne video har vi snakket med:

Peter Krustrup, professor, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

