Hvis du er en af de mange danskere, som har det med at nappe en middagslur, så er der godt nyt. Det er nemlig ret sundt.

»Man lader batterierne op. Og koncentrationsevnen og reaktionsevnen forbedres. Man fungerer simpelthen bedre – og man har det også bedre,« siger Børge Sivertsen, søvnforsker ved Folkehelseinstituttet i Norge, til ALT for damerne.

Der er dog flere ting, man skal være opmærksom på.

Først og fremmest er det ikke nogen god idé at sove til middag, hvis man har svært ved at sove om natten.

Og så er længden på luren vigtig. Den skal helst vare 15-20 minutter, men 5-10 minutter er bedre end ingenting. Den må dog ikke vare mere en 30 minutter, for så falder du i dyb søvn og stjæler fra nattesøvnen.

Det er også vigtigt at overveje, hvilken tid på døgnet du tager din lur. 20 minutters søvn omkring frokosttid er det bedste, og søvnforsker Børge Siversten mener, at det er så givtigt med en lur omkring frokosttid, at man bør tage den, selvom man er på arbejde.

Det er bare med at finde et ledigt lokale, en ledig sofa – eller endda lægge hovedet på skrivebordet i 20 minutter og lukke øjnene.

En lur midt på arbejdsdagen vil ikke kun skærpe din hjerne og gøre dig mere oplagt, den kan også forebygge stress, forklarer han.