Hvor meget har du bevæget dig i dag?

For at holde niveauet af danskere smittet med COVID-19 nede har regeringen og Sundhedsstyrelsen anbefalet danskerne at blive hjemme. Men det kan hurtigt få konsekvenser for din krop, hvis du ikke får bevæget dig, skriver Videnskab.dk.

»Hvis man går fra at have en normal, fysisk aktiv hverdag til at være helt inaktiv, så kan man indenfor 14 dage få op til 7 procent mere fedt mellem organerne, tabe et halvt kilo muskler i benene og få en ti procent dårligere kondition,« siger Mathias Ried Larsen, der er seniorforsker og gruppeleder på Trygfondens Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet, til Videnskab.dk.

Fedtet på og indeni maven kaldes også det farlige fedt, fordi det udsender signalstoffer, som er med til at øge kroppens resistens overfor hormonet insulin, som hjælper os til at omsætte sukker i kroppen.

Derfor øger fedt på maven risikoen for type-2 diabetes, fortæller Mathias Ried-Larsen.

»Fedt omkring organerne fører til inflammation og øger risikoen for hjertekarsygdomme såsom blodpropper.«

I studiet med de unge mænd faldt stofskiftet også, og musklernes evne til at optage sukker ved hjælp af insulin blev dårligere.

»Hos raske, unge mennesker kan bugspytkirtlen kompensere for musklernes manglende optagelse af sukker ved at producere insulin, men hvis du allerede er type-2 diabetiker eller svært overvægtig, risikerer dit blodsukker at blive forhøjet, og det er forbundet med en øget risiko for komplikationer,« siger Mathias Ried-Larsen.

Men før du går helt i panik, så er der både fordele og ulemper ved at arbejde hjemme, når det kommer til motion. At arbejde hjemme behøver nemlig ikke betyde, at vi bevæger os mindre.

Det fortæller Jens Troelsen, der er professor på Institut for Idræt og Biomekanik på SDU og forskningsleder på centret Active Living:

»Vi bliver begrænset, fordi der er mange aktiviteter, for eksempel fitness-centret og svømmehallen, som vi ikke længere kan benytte os af. Men vi får også bedre mulighed for at tilrettelægge vores egen hverdag,« siger han.

Det giver mulighed for, at vi holder pauser, hvor vi bevæger os. For eksempel går en tur eller laver klassiske øvelser som armbøjninger på stuegulvet.

Og hvis vi gør det, så kan vi faktisk godt mindske de negative effekter ved en otte-timers stillesiddende arbejdsdag.

»De nyeste studier viser, at otte timers stillesiddende arbejde kun påvirker kroppen negativt, hvis de sker sammenhængende. Hvis vi derimod holder pauser, hvor vi kommer op og laver noget, der forbrænder energi, såsom en rask gåtur, ser vi ikke samme negative konsekvenser,« siger Jens Troelsen til Videnskab.dk.

