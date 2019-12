Det svier og kilder i tandkødet, når den lille pose med snustobak sættes op bag overlæben.

Men med nydelsen fra tobakken følger også en højere risiko for en lang række sygdomme.

Blandt andet kræft i spiserør, bugspytkirtlen, i mavesækken og i endetarmen.

Det viser studiet 'Helserisiko ved brug af snus 2019' fra det norske Folkehelbredsinstitut, der har undersøgt brugen af svensk snus.

Selv om det er ulovligt at sælge snus i Danmark, bliver poserne med pulveriseret tobak solgt under disken i en lang række kiosker.

Til gengæld er det lovligt at sælge tyggetobak, der er forarbejdet tobak, og som man kan tygge på - det kaldes også for pseudosnus.

Hvis man gerne vil have den rigtige vare, er det lovligt at importere snus fra Sverige og Norge til privat brug, hvilket ifølge danske myndigheder svarer til 500 gram ren snustobak.

Men hvis man går op i sit helbred, er det bedst at holde fingrene fra de små poser. For udover øget risiko for kræft, er der en lang række andre farer.

Et højt forbrug af snus øger også risikoen for sukkersyge og åreforkalkning samt forhøjet blodtryk.

Desuden er det ifølge studiet bedst, hvis gravide helt dropper den afhængighedsskabende snustobak.

'Det er sandsynligt, at brug af svensk snus øger risiko for tidlig fødsel,' lyder det i studiet.

Desuden er det muligt, at brug af snus øger risikoen for dødsfødsler, samt at barnet fødes med eller udvikler en lang række sygdomme.