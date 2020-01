Et nyt studie viser nemlig, at det også regner med mikroplastik,



Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Forskere fra King’s College London har analyseret antallet af fibre og partikler, som er faldet ned på taget på en ni-etagers høj bygning midt inde i London.

De valgte et spot, som var så højt, at kun mikroplastik fra atmosfæren blev opsamlet.

Forskerne havde valgt otte separate dage, hvor de opsamlede plastikken.

De fandt små stykker plastik på alle 8 dage, og mellem 575 til 1.008 stykker plastik per kvadratmeter.

Det betyder, at hvis samme mængde mikroplastik falder over hele London, svarer det til, at der falder millioner af mikroplastik-stykker ned hver dag.

»Vi har fundet en høj mængde af mikroplastik, meget højere end hvad der tidligere er rapporteret,« siger hovedforsker på studiet, adjunkt Stephanie Wright fra Kings College London.

»Jeg synes, at det er bekymrende. Det er derfor jeg undersøger det. Den største bekymring er, at vi virkelig ikke ved meget omkring det. Jeg vil finde ud af, om det er skadeligt eller ej,« siger hun til The Guardian.

Der bliver produceret 335 millioner tons nyt plastik hvert år, og meget af det ryger ud i miljøet. De stykker plastik, som forskerne fandt, stammede oftest fra akrylfibre, som bruges til tøj.

Størrelsen på plastikken var mellem 0,02 og 0,5 millimeter. ´

Ph.d. Steve Allen fra Ecolab Research Institute ved Toulouse i Frankrig, hvis arbejde har vist, at mikroplastik skaber luftforurening, selv i fjerntliggende bjergområder, kalder undersøgelsen for et wake-up-call.

»Denne undersøgelse er en meget godt udført undersøgelse, der viser et utroligt stort antal luftbåren mikroplastik,« siger han

»Vi har i øjeblikket meget lidt viden om, hvilken effekt denne luftbårne forurening vil have på mennesker,« siger han til The Guardian.

»Men med det, vi ved, er, at det er temmelig skræmmende at tænke på, at vi indånder det. Vi har akut brug for mere forskning.«

