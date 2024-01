Forskerne vidste godt, at det gik den vej.

Alligevel er de blevet overraskede over, hvor hurtigt det går – og advarer om alvorlige konsekvenser for os alle sammen.

Det er ikke længere en nyhed, at omfanget af havis ved Antarktis er dalende, men nu sker det så hurtigt, at det kommer bag på selv garvede forskere som Nerilie Abram.

Hun er som professor i klimavidenskab ved Australian National University blevet udstationeret på forskerbasen Casey i Østantarktis.

Det var hun også for omkring ti år siden, og det, der er sket siden dengang, chokerer hende.

»Der er ingen havis overhovedet. Det er et storslået landskab. Det er som et slag i maven at tænke over, hvad vi gør ved det, og de ændringer, der sker her,« siger Nerilie Abram til The Guardian.

2023 blev globalt set det varmeste år, der nogensinde er blevet målt, og det har i den grad påvirket Antarktis.

Her viser satellitbilleder, at omfanget af havis er faldet seks måneder i træk, så det nu er mindre end hvad der nogensinde før er blevet observeret.

Den frosne del af havet omkring Antarktis var midt på vinteren 2,5 millioner kvadratkilometer mindre end gennemsnittet for de seneste 40 år. For at sætte tallet i relief, svarer det til et område, som er større end hele Vesteuropa.

Det sker, efter at en hedebølge i 2022 fik temperaturerne ved Antarktis til at være hele 39 grader højere end normalt.

Og det er netop hastigheden, hvormed forandringerne sker, der chokerer videnskabsfolk som Nerilie Abram og flere af hendes kolleger, der overfor The Guardian udtrykker dyb bekymring over udviklingen.

Selvom Antarktis ligger langt, langt væk fra Danmark, får udviklingen også betydning for os, hvis den fortsætter.

Hvis iskappen på Antarktis smelter helt, vil verdenshavene ifølge flere videnskabelige studier stige med fem meter.

Men allerede inden da kan udviklingen få enorme geopolitiske konsekvenser, idet smeltet ferskvand fra isen på Antarktis kan påvirke verdenshavene, og hvor fiskebestandene befinder sig.

Studier konkluderer, at mange af fiskebestandene sandsynligvis vil fjerne sig fra området omkring Ækvator, hvis verdenshavene varmes yderligere op, og det vil i så fald ændre livsbetingelserne for potentielt set milliarder af mennesker.