Kan hunde tale med mennesker? Det kan firbenede 'Spot', som går rundt i Singapores parker og holder øje med borgerne.

»For din egen skyld og for dem omkring dig: Vær venlig at holde mindst én meters afstand til hinanden. Tak,« siger den.

Robothundens myndige kvindestemme får folk til at skynde sig væk eller spærre øjnene op og tage et billede.

Det er en omvendt situation, hvor 'hundens' opgave er at holde menneskene i kort snor.

Den firbenede robothund Spot bevæger sig rundt i parkerne og afspiller en meddelesle om, at folk skal huske at holde afstand til hinanden. Robothunden bliver brugt i et forsøg i 14 dage. Foto: Roslan Rahman / AFP

I Kina kigger en ældre kvinde også forvirret efter en ukendt stemme, som kalder på hende.

Oppe i luften ser hun et lille fly med små propeller svæve over hende.

»Ja, tante, det er dronen, som taler til dig. Du burde ikke gå rundt uden en maske.«

Dronen er udstyret med højtalere, som myndighederne bruger til at tale med dem, der ikke overholder reglerne.

Hvordan ville du have det med at få hjælp af en robot på hospitalet?

Eksemplerne på opsigtsvækkende teknologi, som bliver brugt under coronapandemien, er talrige.

Sygeplejerske af plastik

I nogle lande har robotter fået en vigtig arbejdsopgave med at sikre social afstand, opspore smittede og mindske kontakten mellem mennesker.

Og det er noget, vi lige så godt kan begynde at vænne os til, mener Preben Mejer, IT-ekspert og direktør for videnscentret Radr.

»Det er begyndelsen på noget, som vil spille en endnu større rolle i fremtiden. Vi kommer til at se mere til robotter og droner,« siger han.

Rektor på universitetet i Magdalena, Colombia, uddeler eksamensbeviser under en online dimissionsceremoni med hjælp fra en robot, hvor de studerende er med på videosamtale. Det skete 25. marts for at mindske smitten af coronavirus. Foto: Foto: Universidad de Magdalena / AFP.

Det samme mener Rolf Ask Clausen, der er teknologisk talsmand for Ingeniørforeningen (IDA).

»Markedet for robotter har åbnet sig endnu mere nu, fordi efterspørgslen er steget,« siger han.

»De kan på nogle områder også være afgørende for kampen mod coronavirus.«

Det kan italienerne i den nordlige region Lombardiet, som har været hårdt ramt af pandemien, skrive under på. På Circolo Hospital i Varese har 'Tommy' og fem andre robot-sygeplejersker hjulpet patienter indlagt med coronavirus.

Robotten hjælper sundhedspersonalet med at behandle og overvåge patienter med coronavirus. Især de ældre patienter har dog været forbeholdne omkring det. 1. april 2020. Foto: Flavio Lo Scalzo

Med blinkende øjne overvåger de patientens tilstand og sørger med en touch-skærm for kontakt til personalet, som ikke behøver at være i samme rum som de syge.

Man vurderer, at op mod 90.000 personer i sundhedsvæsenet er smittet og mere end 260 sygeplejerske er døde. Det er her, 'Tommy' kommer ind i billedet.

Som en læge på hospitalet siger, så er det som at have en ny sygeplejerske - bare uden smitterisikoen.

På et hospital i den indiske by Bagalore har de også fået en ny hjælpende hånd. Coronapatienter møder som det første ikke en læge, når de ankommer.

På hospitalet i Bangalore, Indien, registrerer robotten Mitra personens temperatur med et termisk kamera. Den screener patienterne, før lægen tilser dem. Foto: Manjunath Kiran / AFP

De møder robotten 'Mitra', hvorigennem en læge på afstand kan høre om symptomerne, mens et kamera måler patientens temperatur.

En helt anden ting, som er bydende nødvendigt under pandemien, er rengøring. Og her har Danmark en robot med i spillet.

I Odense laver UVD Robots selvkørende desinfektionsrobotter, der kan fjerne virus og bakterier i et lokale.

De er allerede på gulvet flere steder i verden og senest leveret til en række kinesiske hospitaler.

I Tyskland bliver robotten Prepper brugt ved kassen i supermarkedet. Dne forklarer de sundhedsfaglige retningslinjer i forbindelse med coronavirus. Foto: Ina Fassbender / AFP

De mange opfindsomme løsninger kan dog have en negativ slagside.

»Lige nu bruger vi robotter til at reducere kontakten mellem mennesker på grund af smittefare, men det er vigtigt, at man ikke udnytter situationen til at spare penge på varme hænder,« siger IT-ekspert Preben Mejer.

»Vi risikerer at miste den menneskelige kontakt. Mareridtet er det mennesketomme plejehjem med robotter.«

Droner

Den teknologiske hjælp under pandemien kommer ikke kun rullende som robotter. Den er også flyvende.

I Portugal bruger myndighederne i byen Porto droner til at flyve over udvalgte områder for med højtalere at fortælle borgerne, at de burde holde sig indenfor og ikke gå udenfor, medmindre det er strengt nødvendigt. 28 marts 2020. Foto: Fernando Veludo / EPA

Adskillige lande - herunder Frankrig - bruger droner til at overvåge borgere under nedlukningen af samfundet. I Indonesien desinficerer de overflader, og i Italien måler de kropstemperaturen på mennesker i de offentlige rum.

Drone- og robotteknologien er som sådan ikke ny - den er blot blevet bredt ud til flere funktioner og hurtigt effektiviseret af nød og behov.

Hvad synes du om overvågning og droner i det offentlige rum?

Risikoen for at krænke privatlivet og datasikkerheden er dog samtidig også en tilstedeværende faktor, siger Rolf Ask Clausen fra IDA.

»Spørgsmålet er, om gevinsten står på mål med risikoen. Det vurderer landene forskelligt. I Danmark er vi nok mere restriktive.«

I Washington, USA, modtager en kunde sine fødevarer fra en robot, som det lokale madmarked bruger i samarbejde med et teknologifirma., Foto: Aelx Wong / AFP

Det samme har været diskussionen med den frivillige corona-app, som myndighederne vil bruge til at overvåge danskerne med.

Videomøder og fjernundervisning

I Danmark er robotterne endnu ikke synlige i gadebilledet, og dem, vi har, er ikke udstyret med øjne og mund.

Vi har en iltrobot, som normalt bruges til patienter med vejtrækningsproblemer og nu også dem med coronavirus.

Danske forskere arbejder samtidig på højtryk for at udvikle en robot, der kan teste for coronavirus, så sundhedspersonalet ikke behøver.

Under pandemien har plejehjemmene allerede fået hjælp fra teknologien. De mange visir, som personalet er afhængige af i deres daglige arbejde, bliver i stort omfang produceret af frivillige med 3D-printere.I Humlebæk sidder biblioteksmedarbejder Jørgen Holst-Rasmussen i disse dage og 3D-printer visir. Han kan gøre en forskel i sin kommune, der lige nu har brug for flere værnemidler i kampen mod corona. Foto: Oscar Scott Carl

Kigger vi på det helt jordnære, så har teknologiske løsninger også ændret vores hverdag, som vi kender den, under krisen.

Tænk bare på videomøder og fjernundervisning, som har været afgørende for, at livet under nedlukningen kunne fortsætte.

»Med raketfart er videomøder blevet allemandseje. Selv bedsteforældre bruger Zoom nu,« siger Preben Mejer.

Med de erfaringer vurderer han, at måden, vi arbejder på, vil ændre sig. Vi har vist, at vi kan arbejde hver for sig. Det - og flere robotter - er derfor formentlig fremtiden.