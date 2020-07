Forhøjet blodtryk er en udbredt livsstilssygdom i Danmark, vor den rammer omkring en femtedel af alle voksne danskere.



Nu tyder nye resultater på, at forhøjet blodtryk hænger sammen med, vor mange penge du tjener. I hvert fald hvis du er en mand.



Mænd i højindkomstgruppen er næsten dobbelt så tilbøjelige til at udvikle forhøjet blodtryk som mænd med en lavere indkomst, viser et nyt studie, som undersøger blodtrykket blandt japanske mænd.

Det skriver avisen The Telegraph ifølge Videnskab.dk.



For at undgå forhøjet blodtyk må de rige mænd i gang med at forbedre deres livsstil, lød rådet fra Shingo Yanagiya fra Department of Rheumatology, Endocrinology and Nephrology på Hokkaido University Graduate School of Medicine, da hans forskergruppe fremlagde resultaterne på en kongress den 27. juli.



»Det gælder at spise sundt, motionere og kontrollere deres vægt. Alkoholindtag bør holdes på moderate niveauer, og binge-drinking bør undgås,« sagde Shingo Yanagiya ifølge The Telegraph.



Fordi studiet er udført blandt japanske mænd, kan resultaterne ikke nødvendigvis overføres én til én til den danske befolkning.



I studiet undersøgte forskerne over en to-årig periode forholdet mellem husstandsindkomst og højt blodtryk blandt 4.314 japanere, som blev inddelt i fire indkomstgrupper:

Dem, der årligt tjente mindre end 5 millioner yen (ca. 300.000 kroner), fra 5-7,9 millioner yen (ca. 300.000-450.000 kroner), 8-9,9 millioner yen (ca. 450.000-600.000) og over 10 millioner yen.



Mænd i den højeste indkomstgruppe var, sammenlignet med mænd i den laveste, i mere end to gange så stor risiko for at udvikle forhøjet blodtryk.



Der var dog ingen kobling mellem indkomst og forhøjet blodtryk blandt kvinder. Tværtimod var kvinder med høj indkomst i lidt lavere risiko for at udvikle forhøjet blodtryk.

