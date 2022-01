Mange danske forældre har oplevet, at deres feberramte barn pludselig får krampeanfald.

Men hvorfor bliver nogle helt små børn ramt af de for forældrene ret skræmmende feberkramper, mens andre ikke gør? Det har danske forskere nu fundet svar på.

Forskere fra Statens Serum Institut (SSI) står i spidsen for det hidtil største genetiske studie i verden af feberkramper.

Resultaterne er netop blevet publiceret i det videnskabelige tidsskrift Brain.

Med data fra over 90.000 børn – hvoraf de 7.635 har haft ét eller flere anfald af feberkramper – har danske og australske forskere undersøgt, hvordan almindelige variationer i børns arvemateriale, dna'et, påvirker deres risiko for at få feberkramper, skriver SSI.

Forskerne gjorde i den forbindelse en interessant opdagelse.

De fandt frem til, at netop børnenes gener kan forklare, hvem der bliver ramt af feberkramper – og hvem der ikke gør.

Allerede i 2014 gennemførte SSI det første store genetiske studie af feberkramper. Her fandt forskerne fire steder i børnenes arvemasse, som har betydning for sygdommen. Det nye studie bekræfter disse fund.

Men samtidig har forskerne nu fundet yderligere syv områder med genvarianter, der øger børns risiko for at få feberkramper.

»Hver især har disse varianter ikke specielt stor effekt. Men alt efter, hvor mange af dem barnet har, øges risikoen,« siger seniorforsker og sektionsleder Bjarke Feenstra fra SSI, der har stået i spidsen for studiet.

Omkring fire procent af alle børn i Danmark får feberkramper én eller flere gange, når de er små.

»Feberkramper er ufarlige, men virker meget skræmmende,« står der på Sundhed.dk.

Men forskerne bag det nye studie fandt frem til, at børn, der får feberkramper, har øget risiko for at udvikle en anden og noget mere alvorlig sygdom, nemlig epilepsi.

»Det er fortsat langt de fleste børn, som har haft feberkramper, der ikke udvikler epilepsi. Men vi ved fra andre undersøgelser, at cirka seks-syv procent af børnene senere får epilepsi mod kun to procent blandt de børn, der ikke har haft feberkramper. Altså en over tre gange så høj risiko,« siger Bjarke Feenstra og tilføjer:

»Disse resultater giver et rigtig godt udgangspunkt for at finde frem til de præcise biologiske mekanismer, der påvirkes af genetikken. Den forståelse kan man forhåbentlig på sigt bruge til at udvikle bedre forebyggelse og behandling af både epilepsi og feberkramper,« siger Bjarke Feenstra.

Forskerne fandt ingen sammenhæng mellem feberkramper og risikoen for at udvikle psykiske lidelser som ADHD, autisme, skizofreni og bipolar lidelse.

Feberkramperne forsvinder, når børnene bliver ældre. De forekommer hyppigst, når barnet er omkring et år og fire måneder gammelt, og ses sjældent hos børn, der er fem år eller ældre.