Har man fundet porten til helvede?

Det tror flere lokale, når de taler om det såkaldte Batagayka-krater i Sibirien, som fortsætter med at fascinere forskerne.

Det skriver Dagbladet.no

Der er tale om et hundrede meter dybt og en kilometer langt hul, som gør det til det største af sin art.

»Nogle af de lokale kalder det 'Porten til helvede', men jeg kalder det en fascinerende, videnskabelig og lovende indgang til fortiden,« siger forsker Kseniia Ashastina ved Max Planck Institute til BBC.

Hullet er i de senere år vokset med mellem 20 og 30 meter om året.

Ifølge lokale medier kan man lejlighedsvis høre brøl fra krateret, som lokalbefolkningen mener kommer fra underverdenen.

Batagayka-krateret stammer fra dengang, hvor man i 1960'erne huggede skoven ned, forklarede professor Julian Murton ved University of Sussex til Siberian Times for et par år siden.

Han forklarer nu til BBC, at minedrift og arbejde med skovhuggeri udsatte jorden for erosion, og at vandet derfor strømte gennem en kløft, som skar ned i permafrosten i området og dannede hullet.

Hvis man kombinerer det med de gradvist stigende temperaturer, så betyder det, at hullet gradvist bliver større, da den over 200.000 år gamle is langsomt forsvinder.

Den smeltende is afslører også resterne af et antal uddøde dyr og planter, som er godt bevaret i isen.

Forskerne har blandt andet fundet et føl af en heste race, der angiveligt er mellem 30.000 og 40.000 år gammel.