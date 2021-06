»Alexa, del mine personlige oplysninger med folk, der går forbi ude på fortovet«.

Det er nok ikke en sætning, særlig mange kunne finde på at ytre, men det er ikke desto mindre præcis, hvad man risikerer, at Amazon-højtalere gør om ganske kort tid - faktisk allerede fra 8. juni.

Det skriver Gizmodo.

For at undgå det nye tiltag, skal man selv gå ind og slå det fra. Mere om det nederst i artiklen.

Amazons serie af intelligente højtalere, Echo- og Ring-serierne, har taget verden med storm, og er netop blevet gjort tilgængelige for danskere. Men hvis man er blandt dem, som har ventet med længsel på at føre lange samtaler med den indbyggede assistent Alexa - deres pendant til f.eks. Apples Siri - skal man tage sig i agt, skriver Gizmodo.

8. juni lanceres nemlig det nye tiltage Amazon Sidewalk automatisk, og som navnet antyder, går det ud på, at højtaleren vil dele en del af dit internet med alle Amazon-enheder, som kommer i nærheden af den.

Ifølge Amazon er der flere store fordele ved det. For eksempel hvis man har en stor grund, og dele af området har dårligt internet. Så kan enheden, der ikke kan finde forbindelse, bare koble sig på en anden, og stadig fungere.

Det er også smart, hvis man har et kæledyr, der er løbet væk. Så kan man nemlig spore det via andre menneskers Amazon-enheder, hvis dyret er løbet for langt væk til, at ens egne enheder kan registrere det. Det kræver naturligvis, at kæledyret er udstyret med en sporingsenhed fra Amazon.

Men ifølge Gizmodo er der flere ulemper end fordele. Selv hvis man har det fint med, at fremmede får adgang til ens netværk, har Amazon ifølge mediet flere gange været afsløret i ikke at gøre nok for at beskytte forbrugeren mod hackere.

»...der findes hackere, som ikke laver andet end at sofistikerede metoder til at udnytte situationer præcis som den, Sidewalk tilbyder,« skriver de.

Derfor anbefaler mediet på det kraftigste, at man afmelder sig inden 8. juni, og det er heldigvis nemt (selv om menuerne er på engelsk):

Echo: Åben Alexa-appen og gør følgende: More > Settings > Account Settings > Amazon Sidewalk > Off.

Ring: Gå ind i kontrolcenteret i Ring-appen, find Sidewalk-featuren og tryk 'disable'.

Det er endnu uvist, om Sidewalk-tiltaget følger automatisk med, når man køber en højtaler efter 8. juni, men mon ikke.