Spørgsmålet har alle dage delt folk: Er Jorden flad eller rund?

Der findes konspirationsteoretikere, som tror på, at moderne videnskab er forkert. De tror også, at jorden er flad og ikke rund.

Nu har youtuberen, Logan Paul, besluttet sig for at få mysteriet løst.

Og det vil han finde ud af på en meget dedikeret måde. Han har nemlig planlagt en rejse til verdens ende. Til Antarktis.

Han har endda lavet en dokumentar om det kaldet 'Den Flade Jord: Til enden og tilbage igen'.

Forleden deltog han i en international konference om den flade jord, der blev afholdt i den amerikanske by Denver.

Paul sagde i den forbindelse til det amerikanske erhvervsmagasin, Forbes, at han anser sig selv for at være end sandfærdig mand, der hader at være ignorant.

»Jeg er ikke bange for at sige, at mit navn er Logan Paul, og jeg tror, at jeg er der, hvor jeg kommer ud af skabet og siger, at jeg tror på den flade jord,« sagde han og understregede, at han gerne vil kende fakta.

Selv om Logan Paul og mange andre tror, at Jorden er flad, tror de dog ikke, at noget eller nogen kan falde ud over kanten.

Logan Paul fastholder, at han vil udforde sig selv og medbringe et åbent sind. Og så vil han gerne udfordre det stigma der er om folk, der tror, at jorden er flad.

Jay Decasby, endnu en flad jord-tilhænger, tilføjer at ‘tidligere sejlere’ var i stand til at bevise den flade jord, før at det blev ulovligt at selvstændigt udfordre Antarktis.

Ingen videnskabsmænd bakker op om synspunktet om, at Jorden er flad. Idéen om det opstod allerede i oldtiden.