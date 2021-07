En vaskeægte UFO svævende på himlen over Sønderborg Slot?

B.T. har fået tilsendt et opsigtsvækkende foto, som fotografen først selv opdagede som noget specielt, da han i en rolig stund fik kigget nærmere på sine billeder fra en tur ad Gendarmstien i Sønderjylland.

»Jeg tror ikke ligefrem på UFOer som væsener fra rummet eller lignende. Men jeg må også erkende, at jeg umiddelbart har svært ved at finde en fornuftig forklaring på det her billede,« siger Palle Tovborg.

Han er alt andet end typen, som går med 'sølvpapirshat', og er mere end skeptisk over for allehånde teorier om små grønne marsmænd eller andre former for eksotiske besøg fra fjerne galakser.

Han vil blot gerne have et bud på, hvad det mon er, hans kamera har fanget.

Fotoet er taget med det historiske Sønderborg Slot som hovedmotiv. Kameralinsen vender i stik sydlig retning.

Et virkelig flot billede med slotsbygningen set på afstand, havnens udmunding i Sønderborg Bugt og masser af dybblå himmel omkransende det hele.

Først da Palle Tovborg og hans kone samme aften, som det er taget, ser dagens billeder igennem, opdager de 'noget' på fotografiet. Hvad det så end er.

Er det virkelig...?Foto: Privat Vis mere Er det virkelig...?Foto: Privat

Spøjst og specielt ser det i al fald ud. UFO eller ej.

B.T. har videresendt det opsigtsvækkende foto til Skandinavisk UFO Information, SUFOI, der siden 1957 har undersøgt og skeptisk og nøgternt analyseret flere tusinde henvendelser fra borgere, som har gjort observationer om særlige og i første omgang uforklarlige fænomener på himlen.

Nogle af observationerne forbliver uforklarlige. Men langt de fleste har en naturlig forklaring. Også i dette tilfælde.

Så hvis der er overbeviste UFO-fans blandt læserne af denne artikel, må vi desværre lægge en dæmper på begejstringen.

»Det er bestemt et pudsigt billede. Ved første øjekast føler jeg mig dog ret sikker på, at der er tale om en fugl fanget i flugten fra højre mod venstre – og med vingerne løftet let over kroppen på tidspunktet for optagelsen. Bemærk, at 'objektet' i venstre side spidser til som næbbet på en fugl. Fugle er i øvrigt kendt som en klassiker, hvad angår forklaringer på UFO-fotos,« siger Toke Haunstrup, cand.polyt., ph.d. og mangeårigt medlem af SUFOI samt forfatter til bogen '50 år med ufoer - erfaringer med 50 års rapportarbejde'.

Fotoet er også blevet set af SUFOIs ekspert i fotoanalyse, Ole Henningsen. Ligesom Lars Thomas, cand.scient. i zoologi, har kigget nærmere på billedet.

I sit svar til SUFOIs fotoafdeling er han meget præcis:

»Det er helt sikkert en fugl. En måge, formentlig en sølvmåge, og jeg vil klart mene, at den flyver mod venstre,« lyder hans konklusion.

»Den forklaring vil jeg bestemt tilslutte mig,« skriver Ole Henningsen i en mail til B.T.

Og således blev en UFO med B.T.s mellemkomst her i sommervarmen altså til en IFO – et 'identificeret flyvende objekt'.