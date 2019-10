Rotteræs har fået en helt ny betydning i et amerikansk laboratorium.

Her har forskere lært 17 rotter at køre rundt i bittesmå 'biler' og blandt andet fundet ud af, at aktiviteten ser ud til at nedsætte rotternes stressniveau. Det skriver New Scientist ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se en video af rotterne, der kører i bil.

Det er dog ikke bilkørslen i sig selv, der får rotterne til at slappe mere af. Det er processen i at lære og mestre en ny færdighed.

Kelly Lambert fra University of Richmond har, sammen med kolleger, konstrueret rotternes køretøj ud af en gennemsigtig plastikbeholder.

I bunden af den er der lavet et gulv af aluminium, og forskellige kobbertråde fungerer som rat.

Når rotten står på aluminiumsgulvet og griber fat i en af kobbertrådene med poterne, slutter rotten et elektrisk kredsløb, der får bilen til at køre fremad.

Rotten kan så vælge, i hvilken retning den vil køre, alt efter hvilket stykke kobber den rører ved.

6 hunrotter og 11 hanrotter har deltaget i køreundervisningen, der er foregået i en firkantet arena på op til fire meter i størrelse.

Forskerne belønnede løbende rotterne med godbidder, når formåede at få køretøjet fremad, og ved at placere godbidderne gradvist længere væk fra udgangspunktet, motiverede de rotterne til at køre længere og mere avanceret.

»De lærte at navigere bilen på unikke måder og udviste styremønstre, som de aldrig havde gjort før, for at ankomme til belønningen,« siger Kelly Lambert fra University of Richmond til New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Det, at lære at køre bil, fik rotterne til at slappe af. Det kunne forskerne måle på niveauerne af to hormoner, der blev udskilt i rotternes afføring:

Kortikosteron, der er en stressmarkør

og dehydroepiandrosteron, der modvirker stress

Mængden af dehydroepiandrosteron steg nemlig under køreundervisningen, og det stemmer ovens med Kelly Lamberts tidligere forskning. Her har hun vist, at det nedsætter rotters stressniveau at mestre mere avancerede opgaver, som eksempelvis at finde føde, der er blevet gravet ned.

Forskerne fandt også, at rotter, der kørte solo, havde højere niveau af dehydroepiandrosteron, end rotter, der var ombord som passagerer og altså blev kørt rundt af andre rotter.

Forskerholdet planlægger flere forsøg, der skal undersøge nærmere, hvordan rotterne lærer at køre, hvorfor det reducerer stress, og hvilke dele af hjernen der er involveret i processen.

