Hvor stor en effekt har det, at vi bærer mundbind? Det spørgsmål har været oppe at vende adskillige gange siden coronapandemiens start.

Nu konkluderer et nyt studie, at mundbind har en meget stor effekt mod spredning af coronavirus.

Det skriver nyhedsbureauet NTB.

»Der er ikke længere tvivl om, at mundbind reducerer spredningen af potentielt smittebærende dråber,« siger Ignazio Maria Viola, som er hovedforfatter bag studiet, der er publiceret i tidsskriftet The Royal Society, til nyhedsbureauet AFP.

Hvis en person, som bærer mundbind, snakker eller hoster, udsender han eller hun kun en tiendedel af de dråber, en person, der ikke er iført mundbind, udsender.

Mundbindet er ifølge forskerne endnu mere effektivt til at begrænse udbredelsen af de store udåndingsdråber.

En person med mundbind skulle udsende hele 99,9 procent færre af de store udåndingsdråber – som ifølge forskerne anses for at være den primære årsag til at coronavirus overføres fra person til person.

Professor og smitteværnekspert Jörn Klein fra Universitetet i Sydøstnorge siger til Dagbladet, at studiet understreger, at mundbind er et effektivt værn mod coronavirus.

Han understreger, at flere faktorer afgør, hvor god beskyttelse et mundbind giver. Det kan være hvilken type mundbind, man bruger, hvor godt mundbindet passer, mængden af smitte i mundbind-bærerens dråber, luftfugtighed og temperatur.