Ilt betragtes normalt som et grundlæggende livsvilkår for flercellede dyr, men det kan en ny opdagelse nu lave om på.

Forskere har fundet en lakseparasit ved navn ’Henneguya salminicola’, der kan holde kroppen i gang helt uden det for andre organismer livsvigtige molekyle Det skriver New Scientist ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se en video af det unikke væsen.

»Den har mistet evnen til at respirere ilt,« siger Dorothee Huchon, evolutionsbiolog ved Department of Zoology på Tel Aviv University og medforfatter på det nye studie, til New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Hvordan lakseparasitten får energi uden ilt, forbliver et mysterium, men den stjæler formodentlig ilt fra de værtslaks, den snylter på, mener Dorothee Huchon.

Da forskerne først kortlagde parasittens DNA, troede de, at der var tale om en fejl.

Normalt bruger planter og dyr ilt til at producere ATP, et brændstof, som leverer energi til kroppens celler. ATP-produktionen foregår i mitokondrierne, som er bittesmå kraftværker inde i cellerne.

Men DNA-kortlægningen af parasitten viste ingen mitokondrie-DNA.

Yderligere forskning bekræftede, at parasitten har cellestrukturer, der ligner mitokondrier. Men de mitokondrie-lignende strukturer kan ikke producere de enzymer, der er nødvendige for at kunne bruge ilt til at producere ATP.

Selvom forskere tidligere har opdaget enkelte dyregrupper, lader til ikke at have mitokondrier, er det ikke blevet endeligt bekræftet via DNA-undersøgelser.

»Der er masser (af flercellede organismer, red.), der kan klare sig uden ilt i en længere periode, men ingen, der kan komme igennem en hel livscyklus uden,« siger Nick Lane, professor i evolutionær biokemi ved Genetics, Evolution and Environment ved University College London, til New Scientist, ifølge Videnskab.dk.

