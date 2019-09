De færreste ønsker en bopæl tæt på en stor vej eller motorvej. Det er jo godt gammeldags træls at være generet af støj fra motorkøretøjer, der suser forbi ens bopæl.

Faktisk tyder meget på, at også er decideret sundhedsskadeligt. Miljøstyrelsen vurderer, at mellem 200-500 danskere dør for tidligt på grund af vejstøj om året.

Mennesket er et skrøbeligt væsen, og selvom man ikke skulle tro det, så kan larmen fra en vej også forøge risikoen for at blive ramt af forskellige ubehagelige sygdomme.

Det skriver TV 2 Østjylland tirsdag morgen.

B.T. har talt med seniorforsker Maria Sørensen fra Kræftens Bekæmpelse om emnet.

Hun fortæller, at forskningen peger på, at der kan være en sammenhæng mellem støj og specifikke typer af brystkræft, tyktarmskræft og lymfekræft.

»Støj om dagen og natten er noget, der forstyrrer og stresser os. Vi ved fra studier, at det øger risikoen for at blive ramt af visse sygdomme,« siger hun.

Især er afbrudt søvn om natten en potentiel stor synder. Det er et relativt nyt forskningsfelt, så intet er skrevet i granit endnu.

»WHO kom med deres evaluering af studierne på feltet, og det ser ud til, at risikoforøgelsen for at blive ramt af eksempelvis blodpropper starter ved omkring 53 decibel,« siger hun og fortsætter:

»Ved omkring 59 decibel har man mere end fem procent øget risiko for at få det.«

Den officielle grænse for acceptabel støj ved boligområder er 58 db, og ifølge TV 2 Østjylland er der målt vejstøj over 73 db i byen Tirstrup.

Kræftens Bekæmpelse arbejder på højtryk for at få belyst forskningsfeltet, men det er stadig så nyt, at man endnu ikke vil komme med nogle officielle anbefalinger.

Udover at bosætte dig langt væk fra støjen, kan du eksempelvis investerer i ruder, der er designet til at lukke støj ude, hvis du vil nedsætte en potentiel risiko for at blive sygdomsramt.

Kræftens Bekæmpelse har lavet et estimat på, hvor mange der bliver ramt af sygdommene.

Der er tale om 1400, der bliver ramt af diabetes, 350 blodproptilfælde og 600 slagtilfælde, der kan knyttes til vejstøj.

Organisationens estimat er baseret på organisationens og Miljøstyrelsen studier.