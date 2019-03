Med påskefrokoster lige om hjørnet er det snart højsæson for hårdkogte æg på rugbrødsmadderne.

Men forskerne bag et nyt studie opfordrer nu til at tælle antallet af æg, du lægger under rejerne eller sammen med karrysildene. For æg forøger risikoen for hjerte-kar-sygdomme betragteligt, konkluderer studiet.

Ifølge en dansk ekspert, læge og professor Gorm Boje Jensen, er der grund til at læse konklusionerne grundigt. For de er publiceret i den amerikanske lægeforenings tidsskrift, JAMA, der nyder høj troværdighed, fortæller han.

Han fortæller, at forholdet mellem kolesterolindtag og sygelighed i årtier har været genstand for diskussion.

»I en periode har man ment, at æg ikke var så forfærdelige. Tidligere anbefalede man højst to om ugen, og det blev så senere til to om dagen,« siger Gorm Boje Jensen.

Det er dét antal, de amerikanske forskere fra Northwestern University i Chicago nu ønsker at debattere.

For ifølge studiet, der inkluderer knap 30.000 voksne gennem 31 år, fører kolesterol svarende til to æg om dagen til 17 procent højere risiko for førstegangstilfælde af hjerte-kar-sygdomme.

»Vores undersøgelse viser, at to personer, der havde nøjagtig samme kost, og den eneste forskel i kost var æg, der kunne du direkte måle effekten af æggeforbruget på hjertesygdomme,« siger medforfatter af studiet Norrina Allen.

Påskefrokost med æg. Arkivfoto Foto: Simon Knudsen Vis mere Påskefrokost med æg. Arkivfoto Foto: Simon Knudsen

Det er dog ikke æggene i sig selv, der er skurken.

Det er kolesterolindholdet i æg, der ganske enkelt er højt, og derfor mener forskerne nu, at sundhedsmyndighederne i USA bør overveje at ændre anbefalingen på op til 300 mg kolesterol om dagen.

Et stort æg indeholder 186 mg kolesterol, ifølge forskerne.

»Lektien her handler egentlig om kolesterol, som der er høj forekomst af i æg og specifikt i æggeblommer,« siger Norrina Allen.

»Vi vil gerne minde folk om, at der er kolesterol i æg, især i æggeblommer, og det har en skadelig virkning,« fortsætter forskeren.

Gorm Boje Jensen fortæller, hvorfor alle bør undgå for meget kolesterol.

»Kolesterolet trænger ind i karvæggen og kan ikke komme ud igen. Der bliver opbygget depoter på indersiden af karrene, som bygges op, så de måske obstruerer blodgennemstrømningen,« siger han og fortæller, at det slet og ret kan føre til en dødelig blodprop.

Lægen mener dog ikke, at danskerne generelt skal undlade at koge æg og servere dem på det kolde bord i påsken.

Æg har et højt indhold af kolesterol. Arkivfoto: Iris Vis mere Æg har et højt indhold af kolesterol. Arkivfoto: Iris

Han minder om, at amerikanerne har andre kostvaner end danskerne og blandt andet spiser mere fastfood. Derfor er flere æg på menuen overordnet set mere problematisk for en amerikaner end en dansker, siger han.

»Jeg vil sige, at man skal tænke sundt og spise efter kostrådene og ikke være skræmt fra æg. Man skal tænke æg ind i kosten som en næringsrig og på mange måder sund fødevare.«

»Men man kan også få for mange, hvis man desuden spiser meget fedt og kød.«

»Hvis man har en generel sund kost, kan man sagtens spise æg,« siger han.