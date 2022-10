Lyt til artiklen

'Hvis du ser for meget fjernsyn, får du firkantede øjne'.

Den floskel er der formentligt mange 90er-børn, der har fået tudet ørene fulde af.

Ikke desto mindre blev tiden som børn fra nul til to år bruger på at se fjernsyn fordoblet fra 1997 til 2014.

Og nu viser et nyt studie, der er publiceret i tidsskriftet Frontiers in Psychology, at det faktisk kan have en positiv effekt for børnene at se tv. I studiet har forskere analyseret intet mindre end 478 studier fra de seneste 20 år for at nå frem til deres konklusion.

Selvom flere af disse studier har vist, at det kan have konsekvenser for børns sproglige udvikling, legeevne og hukommelse, kan fjernsynskigning også være gavnligt for de små – det afhænger dog af programmets kvalitet samt konteksten, barnet ser det i.

»Svagt narrativ, hurtig klipning og komplekse stimuli kan gøre det svært for et barn at få information fra et program. Men når indholdet er passende for barnets alder, har det ofte en positiv effekt. Især når det er designet til interaktion,« fortæller en af studiets forskere, psykolog Eszter Somogyi.

Ser et barn fjernsyn i selskab med en forælder eller anden voksen, viser forskningen, at barnet får mere ud af det, da den voksne har mulighed for eksempelvis at stille spørgsmål til programmet – noget, der hjælper de små størrelser med både forståelsen og hukommelsen.

Forskerne understreger dog vigtigheden i, at timerne foran fjernsynet ikke må gøre det ud for andre læringsaktiviteter.