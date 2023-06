Et nyt, amerikansk fedmestudie er kommet til en opsigtsvækkende konklusion.

Forskerne fra bl.a. Harvard University mener nemlig at have bevist, at fedme skader hjernens evne til at registrere mæthed.

Det skriver CNN.

Derudover viser studiet, at skaden på hjernen tilsyneladende ikke kan udbedres.

»Der var ingen tegn på reversibilitet. Tykke menneskers hjerner blev ved med at mangle de kemiske reaktioner, der fortæller kroppen, at man har spist nok,« siger Caroline Apovian, professor i medicin ved Harvard University og medforfatter til studiet.

Hun påpeger, at deres resultater beviser, at fedme er en sygdom, idet der er faktiske ændringer af hjernens funktion.

Samtidig skriver CNN, at det kan være en mulig forklaring på, hvorfor mange tager på igen efter et kraftigt vægttab - de mangler simpelthen evnen til at sige stop, når de spiser, på grund af de manglende signaler fra hjernen.

Ifølge en professor i metabolisme fra Cambridge University i England, I. Sadaf Farooqi, som ikke har været med til at lave studiet, er der tale om et meget troværdigt resultat.

»Det er et meget omfattende studie,« siger han til CNN.

Hovedarkitekten bag det nye studie, professor Mireille Serlie fra Yale School of Medicine, understreger dog, at der skal researches meget mere, før man kan slå noget fast med sikkerhed.

»Vi ved ikke, hvornår disse voldsomme ændringer i hjernen finder sted undervejs i en vægtforøgelse. Hvornår begynder hjernen at give slip og miste evnen til at at mærke mæthed,« siger hun til CNN.

Fedme er betegnelsen for personer, der ligger over 30 i BMI. Normalvægt betegnes som 18-25 på BMI-skalaen.