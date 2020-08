Det at spille kostbar hænger sammen med dit tilknytningsmønster – altså, hvordan du følelsesmæssigt opbygger forhold til andre mennesker.

Det konkluderer i hvert fald forskere fra University of Kansas efter et nyt studie, skriver universitetet i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

»Det sender et dobbeltsignal. På den ene side siger du, at du er interesseret. På den anden side siger du: ’Du skal arbejde hårdt for at få min fulde opmærksomhed’,« fortæller Omri Gillath, psykologiprofessor ved University of Kansas i pressemeddelelsen fra universitetet ifølge Videnskab.dk.

Tilknytningsbegrebet bruges indenfor psykologien til at beskrive, hvordan man opbygger relationer til andre.

Overordnet kan du have en tryg eller utryg tilknytningsstil, og hvis du har en utryg tilknytningsstil, klassificeres den enten som ængstelig eller afvisende.

Det nye studie viser dels, at det især er kvinder, der spiller hard to get, men at det typisk er kvinder med et utrygt og afvisende tilknytningsmønster.

Det viser sig også, at mænd med et utrygt og ængsteligt tilknytningsmønster er mere tilbøjelige til at gå efter kvinder med den adfærd.

»Hvis du stoler på, at andre holder af dig, er du mindre tilbøjelig til at involvere dig i den slags spil. Du spiller ikke hard to get, og du går heller ikke efter folk, der gør det. Men hvis du er usikker, er du mere tilbøjelig til at bruge disse strategier,« siger Omri Gillath, som er medforfatter på studiet, i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Forskerne undersøgte sammenhængen mellem tilknytningsstil og datingadfærd blandt 900 personer. De mener, at resultatet understreger, at vores adfærd, når vi leder efter partnere, er forankret i barndommen.

Tilknytningsteorien går nemlig på, at den måde, vi opfører os i relationer, i høj grad styres af barndomsoplevelser. Her spiller tilknytning til forældrene især en stor rolle.

Andre artikler på Videnskab.dk