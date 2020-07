Hvis du er så omsorgsfuld at købe noget til din ven, som vil spare ham eller hende penge i fremtiden, skal du måske ikke fortælle, at det er din intention med gaven.

Det kan nemlig få din ven til at føle sig underlegen, viser et studie foretaget blandt amerikanske universitetsstuderende fra Ohio State University. Det skriver universitetet i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

»De fleste af os tror, at en hvilken som helst gave vil blive værdsat. Men måden, hvorpå en gave er præsenteret for modtageren, har indflydelse på, hvordan folk har det med den,« fortæller marketingsforsker Grant Donelly, der er lektor ved Marketing & Logistics på Ohio State University og medforfatter på studiet, i pressemeddelelsen.

Studiet er udgivet i Journal of Association for Consumer Business og er et såkaldt 'pre-print' og er dermed ikke blevet fagfællebedømt. Det betyder, at forskningen endnu ikke er blevet vurderet af andre af feltets forskere.

Hvis din gave skal hjælpe din ven med at spare på noget, så er det tid. Det er de fleste mennesker nemlig glade for, peger studiet på.

Det skyldes, at mennesker med en travl kalender opfattes som efterspurgte, fortæller Grant Donelly.

»Der er noget høj-status over det, sammenlignet med ikke at have nok penge, hvilket opfattes som lav-status,« siger Donelly i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Studiet er foretaget på baggrund af dels online spørgeskemaundersøgelser med 405 amerikanske deltagere og dels spørgeskemaundersøgelser blandt 200 amerikanske universitetsstuderende, der gav venner gavekort i virkeligheden.

Her blev de spurgt om, hvordan de opfattede det, hvis en gavegiver begrundede den indpakkede overraskelse med enten at sige, den ville spare dem tid eller penge.

Resultatet var, at modtagerne i højere grad følte skam, hvis motivet for gaven var, at den kunne spare modtageren for penge. Modtageren mente nemlig, at gaven i så fald var et signal om, at de havde lavere status og mindre selvkontrol end giveren.

Så du skal måske ikke fortælle din lillebror, at du har givet ham en kogebog, så han kan holde op med at bruge alle sine penge på takeaway.

