Et nyligt publiceret forskningsstudie fra Hasselt Universitet i Belgien har gransket de mulige skadevirkninger luftforurening kan have på gravide kvinder og deres fostre.

Forskningsresultaterne er de første inden for feltet, som viser, luftforurening potentielle risiko. Ligeledes er det første studie, som har gjort et opsigtsvækkende fund.

Forskerne har observeret, hvordan partikler i forurenet luft kan bryde igennem moderkagen og fundet tusindvis af partikler pr. kubikmillimeter væv i de moderkager, de har undersøgt.

Det skriver The Guardian.

Undersøgelserne peger på, at partiklerne kan være årsag til bl.a. utilsigtede aborter og for tidlige fødsler.

Sammenhængen mellem luftforurening og sundhedsskader hos både børn og mødre, har været genstand for forskning i årevis, og sammenhængen mellem partiklerne og fødselskomplikationer er der tidligere sat lighedstegn imellem.

Det er dog første gang, at et studium tydeliggør, at de skadelige partikler, som en gravid kvinde indånder, kan trænge igennem vævet i moderkagen.

Forskerne ved Hasselt Universitet har undersøgt 25 moderkager fra ikke-rygere i byen Hasselt. Ved brug laser-teknologi fandt de sorte kulpartikler på fosterets side af moderkagen.

Studiet fandt i gennemsnit 20.000 partikler pr. kubikmillimeter i moderkagerne fra kvinder, der bor i nærheden af hovedveje. Gennemsnittet var 10.000 partikler hos kvinder, der boede længere væk.

Partiklerne er kulpartikler fra forbrænding og kommer fra eksempelvis benzin og dieseldrevne køretøjer.