For første gang nogensinde har forskere lavet et genetisk studie at akne for at undersøge, om der er genetiske ligheder blandt dem, der udvikler svær akne.

En viden, der måske kan bruges til at udvikle nye behandlingsmetoder.

Hvad, forskerne fandt, var, at genetiske variationer, der har indflydelse på vores hårfollikler – eller hårrødder – går igen hos dem, der lider ekstra hårdt af hudsygdommen.

Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk

Forskerne undersøgte DNA fra knap 27.000 mennesker, hvoraf 5.600 havde svær akne.

De bestemte gener, som især sås hos dem med svær akne, påvirker formen på hårrødderne, og forskerne tror derfor, at disse gener også har indflydelse på, om vores hud er mere tilbøjelig til at blive påvirket af bakterier.

»Vi har aldrig før brugt genetiske metoder til at undersøge akne, så det er et stort skridt fremad. Når vi har viden om den genetiske baggrund for akne, kan vi bedre lave effektiv behandling,« siger Jonathan Barker, der er dermatolog ved King's College London og en af forskerne bag studiet, til The Guardian.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Videnskab.dk