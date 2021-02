Spis en pille og bliv tynd.

Så enkelt forholder det sig næppe, men ikke desto mindre vækker nye forskningsresultater fra University College London opsigt.

Her har forskerne fundet et lægemiddel, som kan undertrykke appetitten og betyder, at overvægtige mennesker kan tabe mere end en femtedel af deres kropsvægt.

Professor Rachel Batterham tøver ikke med at kalder opdagelserne for »en gamechanger i kampen mod overvægt.«

»Jeg har forsket i fedme de seneste 20 år, og indtil nu har vi ikke haft nogen effektiv behandling bortset fra fedmekirurgi,« siger hun til BBC.

Kort fortalt drejer det sig om et allerede velkendt præparat til behandling af type 2 diabetes.

I forsøget blev lægemidlet semaglutid givet til deltagerne, og det viste sig, at det gik til angreb på kroppens appetitniveauer og efterlignede et hormon, der bliver frigivet, når man har spist et mættende måltid.

En del af deltagerne i forsøget fik semaglutid, mens en kontrolgruppe fik et blindpræparat.

Begge grupper fik udover medicinen vejledning om, hvordan de kunne leve et sundere og mere aktivt liv.

Resultatet viste, at deltagerne i forsøget, som fik lægemidlet, over en periode på 15 måneder i gennemsnit tabte 15 kilo, mens dem i kontrolgruppen kun tabte 2,6 kilo.

Semaglutid er dog ikke noget, lægerne kan udskrive med rund hånd.

Som alt andet medicin har også dette lægemiddel bivirkninger. Der bliver meldt om kvalme, diarré, opkastninger og forstoppelse.

Professor Sir Stephen O'Rahilly fra University of Cambridge hæfter sig ved, at dette forsøg viser markant større vægttab end andre tilladte antifedmepræparater.

Han mener, at den nyeste forskning blot er første skridt i udviklingen af et nyt lægemiddel i kampen mod overvægt.

»Dette er begyndelsen på en ny æra inden for udviklingen af fedmemedicin,« siger han til BBC.