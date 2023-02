Lyt til artiklen

Rigtig mange danskere har på den ene eller den anden måde haft kræft inde på livet.

En ny, stor undersøgelse om folkesygdommen byder på flere overraskelser – og en tankevækkende konklusion.

Forskere ved Norges nationale kræftregister har i det nye studie taget udgangspunkt i kræftformer, som med stor sandsynlighed hænger sammen med udvalgte risikofaktorer som rygning, alkohol, overvægt, kost, manglende fysisk aktivitet og UV-stråling, skriver norsk TV 2.

Omkring 20.000 nordmænd fik alene sidste år konstateret en af disse kræftformer.

Hele 13.000 af de kræfttilfælde kunne være undgået i den ideelle verden.

Den eksisterer som bekendt ikke, men det opsigtsvækkende resultat får de norske forskere til at komme med en klar opfordring.

Forskerne bag studiet tog udgangspunkt i en situation, hvor ingen var blevet eksponeret for røg, ingen blev solbrændt og ingen drak alkohol.

Resultatet var slående.

Over 5.000 af kræfttilfældene, hvor rygning vurderes at være hovedårsagen, ville være undgået. Det samme gælder for over 2.800 kræftdiagnoser, hvor eksponering for UV-stråling var den udløsende faktor.

For selvom det ikke er muligt at fjerne sådanne risikofaktorer fuldstændig, kan vi selv et langt stykke henad vejen gøre rigtig meget for at nedsætte kræftrisikoen.

»For det første kan vi helt lade være med at begynde at ryge. For det andet bør vi aldrig gå i solarium. Vi bør blive solskoldet så få gange som muligt i løbet af livet. Vi skal være fysisk aktive. Vi skal tænke over, hvad vi putter i munden, og vi skal være påpasselige med alkoholindtaget,« lyder opfordringen fra forsker i det norske kræftregister, Trude Eid Robsahm, som stod i spidsen for det nye studie, overfor norsk TV 2.

Studiet viser også, at rygning og eksponering for UV-stråling er de største risikofaktorer. Især sidstnævnte kommer bag på Trude Eid Robsahm.

Ifølge det nye norske studie kunne mange af de kræfttilfælde, hvor rygning var hovedårsagen til sygdommen, være undgået.

»Jeg arbejder meget med hudkræft, og det overrasker mig, at UV-stråling viste sig at være en af de vigtigste risikofaktorer,« siger hun til norsk TV 2.

B.T. talte tidligere på ugen med danske Britt Rathjen, som var en flittig solariebruger som ung, og nu er kommet under behandling for solskader, som er et forstadium til kræft, i en alder af 44 år.

Derfor kommer hun nu med en klar advarsel til de mange solhungrende danskere, som gerne vil have mere kulør i huden:

»Men man ser jo først resultatet af al den sol 20 år senere. Det er også derfor, at jeg gerne vil advare de unge, der jo ikke tænker over den slags nu. De synes bare, at det er dejligt at være solbrun. Husk det nu: Solcreme, solcreme, solcreme!«

Britt Rathjen var ikke så god til at huske solcreme som yngre. Det hævner sig nu, hvor hun er i behandling for solskader.

Britt Rathjen understreger samtidig, at hun er færdig med at gå i solarium – og at hun lærer sine børn at bruge solcreme, hver gang de eksponeres stråler.