De fleste kender Tyrannosaurus Rex, som den måske mest legendariske kødædende dinosaurus. Men nu viser det sig, at der åbenbart var flere forskellige arter, som man hidtil har troet alle var Tyrannosaurus Rex.

Det er Ingeniøren, der skriver om et nyt studie fra Bath University, som peger på, at der fandtes en mindre dinosaurus, som på mange måder lignede Tyrannosaurus Rex, men som kun vejede 1,5 tons, når den var udvokset.

Til sammenligning, så vejede en fuldvoksen Tyrannosaurus Rex op til hele syv tons.

Der er fundet en del af disse mindre dyr, som har fået navnet Nanotyrannus lancensis. Tidligere har man troet, at der var tale om unge udgaver af Tyrannosaurus Rex, men de nye undersøgelser viser noget andet.

De mindre dyr var slankere og mere langbenede end Tyrannosarus Rex. Det har man tidligere forklaret med, at dyrene nok voksede fra det udseende, som de blev ældre.

Men man har også undersøgt de såkaldte vokseringe i dyrenes knogler, som indikerer at de fundne dyr ikke længere voksede, som et ungdyr, men var ved at være udvoksede.

Ingeniøren beskriver, at der i det palæontologiske forskningsmiljø er betændte diskussioner. Det gælder også i dette tilfælde, hvor blandt andet en Thomas Carr fra Carthage College i Wisconsin udtaler, at han »slet ikke tager det her seriøst«.