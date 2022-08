Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Myten om Loch Ness-uhyret har levet i årtier – og nu får den nyt liv.

Et fund mere end 1.000 kilometer fra den skotske sø har fået forskerne til at spærre øjnene op – og ændre mening.

I Sahara-ørkenen i Marokko har forskere fundet 100 millioner år gamle fossiler af langhalsede svaneøgler, også kaldet plesiosaurer.

Men hvad kan et fund i ørkensandet have af betydning for, om et søuhure kan leve eller have levet i den skotske sø?

Så meget at forskerne fra University of Bath nu kalder det 'plausibelt' at Loch Ness-uhyret har eksisteret. Det skriver The Independent.

Forklaring følger.

Hidtil har et af de stærkeste argumenter imod Loch Ness-uhyrets – i folkemunde også kaldet 'Nessie' – mulige eksistens været, at den forhistoriske svaneøgle kun levede i saltvand – ikke i ferskvand som Loch Ness jo består af.

Men den opfattelse har fundene i Marokko vendt op og ned på.

Sagen er nemlig, at fossilerne af plesiosaurerne er gjort i et område, som i forhistorisk tid var en flod. Det mere end antyder, at forhistoriske svaneøgler – som Loch Ness-uhyret – må have levet også i ferskvand.

Forskerne har fundet knogler og tænder fra både en tre meter lang voksen pleiosaur og knogler fra en halvanden meter land baby.

Det overrasker forskerne, for i forvejen var ferskvandsfloder alt andet end ufarlige for fredelige planteædere for 100 millioner år siden.

»Det, som undrer mig, er, at den forhistoriske marokkanske flod husede så mange rovdyr, som levede side om side. Det var ikke et sted at tage på svømmetur,« siger David Martill fra University of Bath til The Independent og tilføjer, at blandt andet krokodiller, skildpadder, frøer og den enorme spinosaurus, som kan have været op til 18 meter lang, også levede af at spise fisk og andre dyr i floden.

Fundet af pleiosaur-fossilerne får dog ikke forskerne til at ændre mening på ét afgørende punkt:

»Plesiosaurer var ikke begrænset til havene, de levede også i ferskvand. Men fossiloptegnelsen tyder også på, at efter næsten 150 millioner år uddøde de sidste plesiosaurer på samme tid som dinosaurerne for 66 millioner år siden,« lyder det i udtalelsen fra University of Bath.

Men det får nu næppe myten om, at Loch Ness-uhyret stadig lever til at dø.