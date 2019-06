»Det er ligesom juleaften,« siger en af forskerne bag fundet.

Den nye art af pæleorm ser måske ikke ud af meget, men faktisk er den både tykkere end de andre pæleorms-arter - og så lever den også af en lidt hårdere diæt.

Det var, da det franske naturhistoriske museum var på ekspedition ved Abatan-floden på Bohol i Filippinerne for et par år siden, at seniorforsker Reuben Shipway og professor Daniel Distel første gang hørte om fundet.

Museets ekspedition rapporterede, at de havde set en mystisk pæleorm, og Reuben Shipway og Daniel Distel tog straks snorkelmasken over næsen og mejsler på slæb.

En lokal tippede dem om, at de skulle tjekke bunden af floden. Og der var de.

I en kæmpe bunke af sandsten, dækket med små huller, fik forskerne øje på de karakteristiske flapper, der sidder på enden af pæleormen, og som hjælper den med at forette sin nødtørft.

Det skriver Videnskab.dk.

»Da vidste vi, at vi havde ramt pæleorms-guld,« siger Reuben Shipway til New York Times.

Men pæleormene på bunden af Abatan-floden er ikke almindelige pæleorme. De er ikke bare en ny art, men også en helt ny slægt af pæleorme.

I modsætning til andre pæleorme, der lever af at spise vådt træ fra eksempelvis undersiden af skibe og havneanlæg, så lever den nye art, Lithoredo abatanica, af at spise sten og skide sand.

Det rapporterer forskerne fra Northeastern University i det videnskabelige tidsskrift Proceedings of the Royal Society B i denne uge.

Efter at have trukket pæleormene ud af deres skjul, lavede forskerne en række tests på dem.



De fandt blandt andet ud af, at den nye art ikke har nogen blindtarm, som andre pæleorme ellers har, og at stenene i deres mavesæk matchede de sten, som de nye pæleorme boede i.

Men hvad pæleormene får ud af at spise sten, ved forskerne endnu ikke.

»De fleste andre pæleorme er ligeså tynde som din finger,« fortæller Reuben Shipway i en pressemeddelelse.

»De her dyr er ret tykke og robuste. De ser anderledes ud. Men hvor de får deres næring fra, det ved vi ikke,« fortsætter han.

Måske stenene hjælper pæleormene med at nedbryde plankton, som de kan leve af, eller også er pæleormene måske i stand til at udtrække næring fra stenene på en måde, vi endnu ikke forstår.

Forskerne er fascineret af pæleormene, fordi der lever symbiotiske bakterier i deres gæller, som gør dem i stand til at fordøje den hårde føde.

Bakterierne producerer en række enzymer, og derfor kan forskningen i pæleormene være et spor i jagten efter nye antibiotikaer.

»Formålet for denne forskergruppe er at opdage ny biodiversitet og forsøge at finde medicin ud fra den biodiversitet,« fortæller Reuben Shipway til IFLScience.

»Så når vi finder noget som dette, er det ligesom juleaften.«



Andre artikler på Videnskab.dk: