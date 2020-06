Arkæologer i Island har fundet et bosted, der har eksisteret, tidligere end man troede, der fandtes vikinger på øen.

Som noget af en bonus lå bostedet under et yngre langhus, der var fyldt med forhistoriske skatte.

Det skriver LiveScience ifølge Videnskab.dk.

»Den yngre hal er hidtil rigeste, der er fundet i Island,« siger arkæologen Bjarni Einarson, der ledte udgravningerne, til LiveScience.

»Det er svært ikke at konkludere, at det er et høvdingehus.«

Det yngre langhus kan dateres tilbage til 874 e.v.t., hvor, man mente, at de første bosættelser fandt sted.

Her har man blandt andet fundet romerske og mellemøstlige sølvmønter, dekorative glasperler, sølvstumper brugt til handel og et enkelt, lille stykke guld, skriver LiveScience.

Det er de mest værdifulde fund, der nogensinde er fundet i Skandinavien, siger Einarsson til LiveScience.



Skattene har vikingerne formodentlig anskaffet sig ved at handle med skind, hval- og sælflæsk.

Under det yngre langhus fandt forskerne som bekendt det ældst kendte eksempel på et bosted, stammende tilbage til begyndelsen af 800-tallet.

Einarsson tror ifølge LiveScience, at det har været en sæsonbetinget lejr for jægere og arbejdere.

Den gamle lejr minder i skala (som den største, der er fundet nogensinde på Island) og funktion (den indeholder en indendørs smedje) om et bosted fundet i Newfoundland i Canana, der er et par hundrede år ældre.

»Det var et mønster ved bosættelser i øerne i Atlanterhavet,« siger Einarsson til Live Science.

»Først så vi disse sæsonbetingede lejre, senere fulgte faste bosættelser.«

Bjarni Einarsson er en privat arkæolog. Udgravningen, der har stået på siden 2007, er delvist financieret af den lokale kommune, private bidragsydere og Islands Arkæologiske Fond.

