Efter mere end et år på overfladen af Mars har Kinas Tianwen-1-sonde taget billeder af hele den røde planet.

Billederne delte landets rumagentur onsdag, skriver CNN.

Tianwen-1, som betyder 'søgning efter en himmelsk sandhed,' blev opsendt i 2020 og landede på Mars i maj sidste år.

Sonden består af tre dele: En orbiter, der skal kredse om Mars, en lander, der skal sørge for, at roveren kommer godt ned, og en rover, som er en 240 kg tung bil drevet af solceller.

Sådan ser et bjerg på Mars ud. Foto: CHINA NATIONAL SPACE ADMINISTRAT

I en erklæring sagde Kinas Nationale Rumfartsagentur, at sonden nu har fuldført alle sine tildelte opgaver, herunder at tage billeder af hele planeten.

Billederne, som er lagt ud af rumfartsorganisationen på sociale medier, viser Mars-landskabets barske terræn: støvede røde klitter, vulkaner, nedslagskratre, indlandsis på planetens sydpol og Valles Marineris-kløfterne – en af de største kløfter i vores solsystem.

De delte billeder er taget af Tianwen-1-sondens orbiter, som kredsede om Mars 1.344 gange, og tog billeder af planeten fra alle vinkler, mens roveren udforskede overfladen.

Den sekshjulede rover er udstyret med videnskabelige instrumenter, der indsamlede information om Mars' geologiske struktur, atmosfære, miljø og jord.

Her ses grænsen til et krater på Mars. Foto: CHINA NATIONAL SPACE ADMINISTRAT

Sonden har i alt indsamlet 1.040 gigabyte rå videnskabelige data, som er blevet behandlet af eksperter på Jorden og overdraget til et forskerhold til yderligere undersøgelse.

Informationerne er delt med NASA og European Space Agency (ESA), og de videnskabelige data vil være tilgængelige for internationale forskere »på et passende tidspunkt,« lyder det fra Kinas Nationale Rumfartsagentur.

Med faldende temperaturer i løbet af Mars-vinteren, samt dårlige sand- og støvforhold, gik roveren ind i en dvaletilstand 18. maj, der vil vare frem til december, hvor forholdene bliver bedre.

Forud for Kinas succes med Tianwen-1 var det kun USA og det tidligere Sovjetunionen, der havde landet et rumfartøj på overfladen af Mars – men Indien, raketproducent ESA og De Forenede Arabiske Emirater har efterfølgende sendt rumfartøjer for at komme ind i planetens kredsløb.